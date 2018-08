Plzeň - Trestní oznámení na primátora Plzně Martina Zrzaveckého (ČSSD) podal těsně před komunálními volbami jeho stranický kolega a zastupitel třetího plzeňského obvodu Aleš Hess. Důvodem je, že Zrzavecký nařkl Hesse v interní facebookové skupině, v níž ČSSD řeší volební kampaň i další záležitosti, z několika trestných činů, uvedla plzeňská regionální televize TV ZAK. Hess dnes odpoledne ČTK podání trestního oznámení potvrdil.

Zrzaveckého mrzí, že se rozdílné názory staly "mediálně propíranými" a je připraven podat vysvětlení na policii. Kauzou se bude zabývat v pátek 31. srpna mimořádné zasedání předsednictva OVV ČSSD Plzeň.

"Důvodem je nařčení mé osoby. Podal jsem ho v polovině srpna," řekl Hess ČTK. Byl by rád, aby policie vše prošetřila a aby se ukázala pravda. Městská organizace tento spor zatím neřešila.

V říjnových komunálních volbách figuruje Hess na sedmém místě kandidátky ČSSD za městský obvod Plzeň 3, Zrzavecký znovu kandiduje na primátora a plzeňskou městskou organizaci sociální demokracie řídí.

V Plzni se už několik měsíců mluví o sporech v této organizaci. Mezi nejsilnějšími dosavadními rozporuplnými tématy byla už schválená fúze městské firmy Plzeňská teplárenská s Plzeňskou energetikou z holdingu EPH miliardáře Daniela Křetínského. Diskutuje se také o tom, že jedna z frakcí ČSSD usiluje o primátorskou funkci.

"Mohu potvrdit, že jsem podal podnět k prošetření. Nemá to nic společného s prací pana Zrzaveckého jako primátora, je to čistě osobní spor," řekl Hess. Blíže se vyjádří později.

"Podal jsem podnět na pana Zrzaveckého jako na soukromou osobu, nikoli jako na primátora. V běžné diskusi (o přípravě volební kampaně) mě označil za pachatele několika trestných činů. Použil také formulaci, která se dá použít jako výzva k násilí na mé osobě," řekl televizi Hess.

"V žádné z těch věcí, které popisoval pan Zrzavecký, jsem nebyl nikdy odsouzen, obviněn a pokud vím, tak ani vyšetřován," uvedl dále. Jednání ho prý šokovalo a cítí se tím poškozen a ohrožen. V diskusním fóru je podle Hass zapojeno přes 60 lidí.

"Celá situace vznikla na základě interní komunikace členů plzeňské sociální demokracie a týká se interních sporů a rozdílných názorů a postojů," řekl dnes ČTK Zrzavecký.

Interní skupinu založil podle Zrzaveckého právě Hess a přidával do ní lidi, aby tam probírali politická a komunální témata. "Říkal jsem mu několikrát, že se bojím, aby odtud neutekly informace. Odpovídal, že to není možné, že ti lidé jsou prověření, a pak se stalo, že to uteklo," uvedl. V úterý tam primátor napsal, že s diskusí končí, protože z ní unikly informace. "A teď na to reagují lidé a dávají mu (Hessovi) za vinu, že poškodil sociální demokracii," dodal.