Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů začali jednat o změnách v balíčku

Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes odpoledne sešli ve Strakově akademii, aby projednali změny ve vládním balíčku k ozdravení financí. Odboroví předáci a podnikatelé předložili společně devět návrhů. Věří tomu, že kabinet jejich požadavkům vyhoví. Novinářům to před jednáním řekli prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Místopředsedkyně vládních lidovců a náměstkyně ministra práce Šárka Jelínková na dotaz ČTK řekla, že z devíti bodů vidí zatím přijatelné dva, a to zachování daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů a osvobození energeticky náročných provozů od daní.

"Věřím, že si vláda náš materiál velmi dobře prostudovala, takže těm našim devíti společným bodům vyhoví," řekl Rafaj. Dodal, že svaz průmyslu ale chce prosazovat ještě své další vlastní návrhy.

Pokud by zástupci vlády dnes všechny podněty odmítli, byl by to podle Rafaje signál, že kabinet o zklidnění situace nestojí. "Chápu, že není jednoduché dohodnout se s pěti koaličními stranami, zaměstnavateli, zaměstnanci a dalšími, nicméně naše podněty nemají zásadní zásah do procesu ozdravení. Jsou to skutečně menší položky, přitom mají ale výrazný dopad," uvedl Rafaj.

Podle Středuly společné požadavky odborů a zaměstnavatelů nejsou přemrštěné. Předák míní, že se nejspíš všech devět bodů prosadit nepodaří.

Odboráři a zaměstnavatelé seznam svých devíti požadavků zatím nezveřejnili. Zmínili jen některé z nich. Jmenovali třeba právě zachování daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů, osvobození náročných provozů jako hutě či sklárny od energetických daní či úlevu u odborářských členských příspěvků.

Jelínková předpokládá, že politici všech devět bodů nezamítnou a některé přijmou. Dohodu se sociálními partnery vnímá náměstkyně ministra práce a místopředsedkyně vládních lidovců jako potřebnou. "Já tam vidím jeden dva body, po pravdě řečeno. Ale uvidíme, vše bude odvislé od společné diskuse," řekla Jelínková na dotaz ČTK, kolik z devíti bodů by politici mohli přijmout. Potvrdila, že jde o zaměstnanecké benefity a energeticky náročné provozy.

Na jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) a dalšími politiky dorazili zástupci svazu, ČMKOS i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Přijel i ministr práce a šéf lidovců Marian Jurečka, s novináři nemluvil.

Balíček obsahuje šest desítek novel. Počítá s obnovou nemocenského pojištění pro zaměstnance, změnami DPH, zvýšením daní firem, z hazardu, lidem s vyšším příjmem či u alkoholu a tabáku. Nulovou spotřební daň má mít ale dál tiché víno. Opatření mají v příštím roce podle vlády zlepšit saldo rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Za příští dva roky to pak má být dohromady o 150,7 miliardy korun.