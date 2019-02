Praha - Jako člověka, který svým činem navázal na Jana Palacha, si zástupci Univerzity Karlovy připomněli studenta Jana Zajíce. Takzvaná druhá pochodeň vzplála na Václavském náměstí před 50 lety na protest proti nastupující normalizaci v Československu. Zhruba dvě desítky akademiků a studentů dnes při krátkém pietním aktu u budovy Národního muzea na památku Zajíce položily svíčky a květiny k pamětní desce věnované oběma studentům.

Zajíc vzplál na Václavském náměstí 25. února 1969 v den 21. výročí komunistického puče v únoru 1948. Bylo mu 18 let, studoval Střední průmyslovou školu železniční v Šumperku.

"Připomínáme si ho jako člověka, který byl pochodní číslo dvě, který navazoval na Jana Palacha, který byl naším studentem, a já si myslím, že ta oběť je třeba připomínat," řekl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. "Byl to pokus vyburcovat společnost. Bohužel víme, že se tak nestalo a že to trvalo ještě dalších 20 let," dodal.

Zajícův čin si lidé na Václavském náměstí začali připomínat již v neděli. Před domem číslo 39, kde Zajíc svůj protest provedl, vystavili organizátoři piety pamětní desku s fotografiemi, kterou si lidé mohou prohlédnout i dnes. Zajíce si tam odpoledne připomenou mimo jiné také jeho příbuzní a zástupci hlavního města.

Zajíc silně prožíval pražské jaro v roce 1968. Po sebeupálení Jana Palacha se zúčastnil protestní hladovky, kterou ukončil v den Palachova pohřbu. Přibližně o měsíc později, zklamán pokračující normalizací se rozhodl Palacha následovat. V průchodu poblíž tehdejších kin Letka a Čas se polil se benzinovým čističem. Navíc požil jed, aby nezemřel bolestivou smrtí jako Palach, který podlehl těžkým popáleninám. Rozběhl se směrem k Václavskému náměstí, ale po několika krocích upadl a zemřel.

Státní bezpečnost zabránila tomu, aby byl Zajíc pohřben v Praze, protože se obávala dalších demonstrací, podobně jako v případě Palacha. Jeho ostatky byly převezeny do rodného Vítkova, kde byl 2. března 1969 pohřben.