Zástupci státu, církví, veteráni i veřejnost vzpomněli konec druhé světové války

Praha - Téma válečného konfliktu na Ukrajině se dnes jako červená nit prolínalo projevy politiků během pietního aktu k 78. výročí konce druhé světové války. Na pražském Vítkově si historické události připomněli přední představitelé státu, církví i veteránských spolků a desítky lidí. Prezident Petr Pavel zdůraznil, že by se úcta k padlým neměla stávat obětí šiřitelů ruské propagandy. Předseda vlády Petr Fiala (ODS) v proslovu řekl, že je potřeba, aby Rusko s agresí na Ukrajině neuspělo. Vojenský konflikt, který na Ukrajině Rusko vyvolalo, podle obou státníků rozsahem a mírou destrukce připomíná právě bojiště druhé světové války.

Vzpomínková akce na Vítkově začala vojenskou přehlídkou. Velitel čestné jednotky podal hlášení prezidentovi. Zazněla hymna. Za zvuků chorálu Ktož sú boží bojovníci pak vojáci přinesli historické armádní prapory. Jako první položila věnec k hrobu neznámého vojína hlava státu, po ní se přišli poklonit předsedkyně a předseda parlamentních komor a premiér. Nechyběli ministryně obrany, náčelník generálního štábu, pražský primátor a kardinál. Přišli také veteráni, zástupci veteránských spolků či sokolové. Přítomní uctili minutou ticha památku vojáků, kteří položili život při obraně vlasti. Následoval přelet vojenských stíhacích letounů a vrtulníků nad Vítkovem. Historické události si přišly na místo připomenout také desítky lidí.

"Generace tehdejších sovětských vojáků nenese odpovědnost za to, čím je dnešní Rusko. Úcta k padlým by se neměla stávat obětí dnešních nadšených šiřitelů ruské propagandy, jako jsou Noční vlci, nebo jejich čeští podporovatelé. Jejich aktivity nemají s pietou nic společného a jsou spíše zneuctěním památky těch, kteří položili své životy," řekl Pavel. Podle něj je nejhorší v historii nepoučit se a opakovat stejné chyby. " Jsem velice hrdý na to, že ČR od prvních dní války na Ukrajině ji velice intenzivně podporuje a chce si zachovat svoji čest," uvedl Pavel.

"Země, jejíž jméno nesly hlavní síly, které se podílely na osvobozování Československa, tedy první, druhý a čtvrtý ukrajinský sbor, je dnes sama objektem agrese jedné z tehdejších vítězných mocností, Ruska," poznamenala také hlava státu.

Podobného názoru je i premiér, který rovněž vyzdvihl českou pomoc Ukrajině. "Je důležité (události a konec války) si to připomínat i v souvislosti s tím, jak se zhoršila bezpečnostní situace ve světě. V souvislosti s tím, že nedaleko od nás probíhá válka, která svými hrůzami připomíná tragédii druhé světové války. To všechno nás upozorňuje na to, že bezpečnost, nezávislost, svoboda nejsou samozřejmé věci," řekl předseda vlády. Podle něj má Česko výhodu, že je členem EU a NATO. Česko podle premiéra díky zkušenostem s totalitami a okupacemi od počátku Ukrajině poskytovalo pomoc humanitární i vojenskou. A s tou je podle něj třeba pokračovat. Rusko podle něj musí vidět, že agrese není cesta.