Zástupci škol vidí další zajištění testů na covid jako problém

Praha - Zástupci škol vidí jako problém financování testů na covid-19, pokud by si je měly zajistit samotné školy. Zrušení tendru Správy státních hmotných rezerv na testy do škol je překvapilo. Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček se obávají, že zřizovatelé školám kvůli krátké lhůtě nebudou moct pomoci a stát jim na testy nebude dávat dost peněz. Termín na zajištění testů je podle nich velmi krátký. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého ale školy dostávají dost nabídek testů, takže s jejich sehnáním by potíže být neměly.

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) dnes zrušila tendr na 5,6 milionu testů na koronavirus do škol. Ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky, a to ani v dodatečném termínu, a tak správa musela všechny firmy vyloučit. Současné zásoby testů by měly školám vydržet nejdéle do týdne od 10. května. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) znamená opakování tendru nyní nejistotu, zda budou další testy dodány včas. Školy by si podle něj zatím mohly testy kupovat samy a ministerstvo by jim je potom proplácelo.

"Myslím, že je to docela šibeniční termín a nedovedu si představit, že to zřizovatel pro nás zařídí, protože ten by musel dělat výběrové řízení," řekla dnes ČTK Schejbalová. Podle ní tak zajištění testů budou muset řešit asi samotné školy, což bude dražší, protože nákupy budou menší. Není podle ní přitom jasné, kolik peněz by pak stát školám přispíval. "Pokud nám bude dávat 60 korun jako firmám, tak to se domnívám, že za takovou cenu testy neseženeme," řekla. Školy by podle ní potřebovaly na zajištění testů minimálně týden. "Ale obávám se, že bude tak velký zájem, že to ty firmy nebudou stíhat dodávat," dodala.

I Zajíček poukázal na to, že není zřejmé, kolik peněz by školy na testy dostávaly. Podobně jako Schejbalová poukázal na to, že by na trhu zřejmě následoval růst cen testů. Pro školu s 300 dětmi se za testy v ceně 100 korun za kus zaplatí 30.000 korun za jedno testování, vypočetl. Takové objednávky testů by podle něj v některých případech mohly také spadat do veřejné zakázky. "Neumím si to celé představit," řekl. Doplnil, že mezi aktuálními informacemi ze školství ho zaujalo i to, že by školy měly svým žákům potvrzovat negativní test na covid-19 pro účely sportu. Podle Zajíčka to pro školy bude představovat další obrovskou administrativní zátěž.

Černý v zajištění testů na covid-19 tak velký problém nevidí. Základní školy podle něj nyní dostávají řadu nabídek testů. "Sehnat je by problém nebyl. Problém by byl, jak vyřešit placení," řekl. Dodal, že některé školy si ale už zajistily i testování přesnějšími PCR testy.