Zástupci škol uvítali, že MŠMT slovní hodnocení jen doporučilo

Praha - Zástupci školských asociací uvítali, že ministerstvo školství nechalo školám možnost volby, zda budou na pololetním vysvědčení hodnotit žáky známkami, či slovně. Předsedu Asociace ředitelů základních škol Michala Černého ale zklamalo, že školy nebudou mít možnost rozhodnout o vysvědčení později než obvykle. Většina škol zřejmě zůstane u klasického známkování, některé však podle Černého zatím nemají dost podkladů ani ke slovnímu hodnocení. Nejvíc se to podle něj týká tělocviku, který se od října kvůli epidemii nekonal.

Ministerstvo školství dnes uvedlo, že vysvědčení za první pololetí aktuálního školního roku se bude moct předávat později, pokud do konce ledna neskončí zákaz přítomnosti žáků ve školách. Obsah vysvědčení ale budou muset školy žákům sdělit v termínu 28. ledna. Úřad školám zároveň doporučil, aby se s ohledem na výuku na dálku při hodnocení zaměřily na odpovědnost dětí za vlastní učení, práci s časem a plnění povinností. Na vysvědčení ministerstvo doporučilo slovní hodnocení, možné ale budou i známky.

"Já jsem doufal, že školy dostanou možnost pololetní hodnocení třeba o měsíc až dva odložit," řekl Černý. Některým základním školám by to podle něj pomohlo. "V některých předmětech nejsou podklady k hodnocení, protože se čekalo, že vývoj (epidemie) bude jiný," řekl. Vyjádřil obavy, aby vyučující nezačali na poslední chvíli zadávat žákům kvůli hodnocení různé práce.

Navzdory doporučení ke slovnímu hodnocení podle něj většina škol zůstane u klasického známkování. Důvodem je mimo jiné to, že slovní hodnocení je pracnější a že známky vyžadují i rodiče. "Navíc pro přihlášky na střední školy se pak slovní hodnocení stejně musí přepsat na známky," řekl. Odhadl, že ke slovnímu hodnocení se letos uchýlí zhruba deset procent škol. Podotkl, že nemá příliš smysl, pokud škola celé pololetí známkovala.

Pozastavil se také nad tím, zda je vhodné hodnotit tělocvik, který se konal zhruba měsíc. Podle ministerstva není omezený rozsah probraného učiva v souvislosti s mimořádnou situací důvodem k nehodnocení. Například ve výchovách či praktické výuce by se tak školy měly zaměřit na tu část výuky, kdy mohly děti chodit do školy.

To naopak uvítala šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. "Z těchto předmětů mají děti většinou hezké známky, takže kdyby nebyly hodnocené, mohlo by jim to zhoršit prospěch pro průměr na přijímací zkoušky," uvedla. "Jsem ráda, že máme volnost v klasifikování. Pokud byla distanční výuka povinná, tak myslím, že máme dostatek podkladů pro to, abychom mohli studenty hodnotit," dodala.

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka budou školy dávat těžiště asi hlavně na hodnocení z doby prezenční výuky. Podotkl, že při hodnocení ve výuce na dálku se nedá úplně zaručit objektivita. Přístup ministerstva označil za rozumný. Podobně jako Schejbalová uvítal zejména to, že postup pro hodnocení doporučuje, ale nenařizuje.