Zástupci škol uvítali plán MŠMT pro návrat žáků do škol

Praha - Zástupci škol podporují plán pro návrat žáků do škol, který ve Sněmovně představil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministerstvo s nimi plán předem konzultovalo. Rotační výuka prvního stupně nebude podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého ideální, ale je to cesta, jak dostat děti do škol. Povinné nošení roušek ve speciálních školách se dá podle šéfa Asociace speciálních pedagogů Jiřího Pilaře ve většině případů zvládnout, někde se nahradí štíty nebo se od povinnosti odhlédne.

Podle ministerstva se v první fázi po návratu žáků do škol budou střídat třídy prvního stupně v prezenční a distanční výuce. Speciální školy a malotřídky do 75 žáků budou mít prezenční výuku. Ve středních a vyšších odborných školách se obnoví praktická výuka, na vysokých školách praktická výuka závěrečných ročníků. Pro závěrečné ročníky základních a středních škol budou dobrovolné skupinové konzultace, v základních uměleckých školách individuální výuka. Školky se otevřou pro skupiny dětí v povinném předškolním vzdělávání. Roušky budou nově povinné i ve školkách a ve speciálních školách, pokud tomu nebude bránit postižení dítěte. Termín pro návrat má určit ministerstvo zdravotnictví.

Podle Černého plán vychází i z názorů ředitelů škol. Rotační výuku sice nepovažují za ideální, ale akceptují ji. "Pokud někdo tady řeší problém zaměstnavatelů, tak to asi problém je, ale není to náš problém," uvedl. "Pokud děti dostaneme do škol aspoň takto, tak zaplaťpánbůh za to, protože my je samozřejmě ve školách chceme mít," řekl.

Ředitelé podle něj vítají i to, že deváté třídy budou mít možnost skupinových konzultací. Návrat všech deváťáků by ale nyní už nedával smysl, protože na začátku května budou dělat přijímací zkoušky na střední školy, řekl Černý.

S ministerstvem o připravovaném postupu dopředu hovořil i Pilař. Podle něj se dohodli na tom, že v logopedických školách nebudou povinné roušky, ale pedagog by měl nosit aspoň štít. Nošení roušek se podle něj nedá očekávat ani u těžce mentálně postižených, nicméně u lehce retardovaných by to problém být nemusel, řekl. Potíž může nastat spíš u autistů v běžných školách, kde se roušky nosit musí, dodal. Autisté by podle něj povinně roušky mít neměli. "Každopádně si myslím, že je určitě dobře, že se hledá cesta, jak dostat děti do škol, protože když si vzpomenu, že se školy zavřely dřív než hospody, tak je mi trošku smutno," řekl.

Doplnil, že jako potíž vnímá provoz výchovných ústavů, kde se podle něj tolik netestuje. Vázne i očkování pedagogů, jejichž priorita při vakcinaci funguje v každém kraji jinak, řekl. Obává se proto, aby se kvůli tomu virus nezačal opět víc šířit.

Plán pro obnovení výuky uvítal také předseda České konference rektorů Petr Sklenička. Vysoké školy podle něj usilovaly přesně o to, aby se první etapa týkala praktické výuky v závěrečných ročnících. Rektoři podle něj proto také chtějí, aby se co nejdřív mohli očkovat pedagogové, kteří tuto výuku vedou.