Zástupci škol jsou proti rouškám ve výuce, větší smysl vidí v testování

Praha - Zástupci školských asociací nesouhlasí s návrhem ministerstva zdravotnictví, aby děti starší 12 let nosily ve výuce roušky. Větší smysl by podle nich ve školách mělo testování na covid-19. Hranici 12 let pro nošení roušek označili za problematickou, protože ve třídách jsou různě staré děti a nákaza koronavirem se šíří i mezi mladšími. Zatím se podle nich také vůbec nehovořilo o tom, jaká opatření by v případě zavedení roušek ve výuce měla platit pro tělocvik. ČTK to řekli předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a šéf Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

„Myšlenka roušek od 12 let se nám vůbec nelíbí, protože když se podíváte na to, jak se celospolečensky ta pravidla dodržují, nebo spíš nedodržují, tak ve školách se snažíme to dělat poctivě, pořádně a budeme zase první, kteří to odskáčou se vším všudy,“ uvedl Zajíček. Poukázal na to, že například v restauracích mnoho lidí roušku nenosí, ačkoli podle nařízení si ji tam mohou sundat pouze při jídle a pití.

„Vzhledem k tomu, že se rezignovalo na testování, tak v podstatě nemáme představu o tom, jak situace (ve školách) reálně vypadá. Čili to testování by asi nebylo od věci hlavně v těch oblastech, kde je to riziko (nákazy) největší a spíš by se mělo použít přesnější (PCR) testování než antigenní testy, aby byl reálný obraz, jak to je,“ řekl Zajíc. Argument ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), podle kterého by testování na covid-19 ve školách nepřineslo nová data a mohlo by vést k častějšímu uzavírání škol, Zajíc nechápe. „Znamená to, že by se zjistilo, že jsou tam nemocní žáci a že by se to kvůli tomu uzavřelo a to by bylo špatně?“ podivil se.

Proti testování na covid-19 by nebyl ani Zajíček. „Já nejsem zrovna příznivcem testování ve škole, to musím připustit, ale na druhou stranu, pokud by to byla cena za to, že nebudeme muset sedět ve třídách v respirátorech, tak budiž,“ řekl. Testování by se podle něj pak mělo stejně jako na začátku školního roku týkat pouze neočkovaných.

Oba zástupci asociací se rovněž pozastavili nad tím, že návrh ministerstva zdravotnictví předpokládá pro povinnost nošení roušek ve škole věkovou hranici 12 let. Poukázali na to, že například v šesté třídě, kam chodí nejčastěji žáci ve věku 11 a 12 let, by pak byla třeba polovina dětí s rouškou a druhá část bez ní. „Navíc si také nejsem vůbec jist, že hranice 12 let je nějakým způsobem podstatná a směrodatná pro to, kde jsou děti nemocné a kde nejsou. Máme zkušenosti i s žáky z nižší věkové kategorie, kteří byli a jsou nemocní, takže si nemyslím, že by vytyčení hranice (12 let) bylo směrem, kudy bychom se měli ubírat,“ dodal Zajíc.

Zatím podle obou zástupců asociací není ani jasné, jak by to v případě povinného nošení roušek bylo třeba s výukou tělocviku. „Je to otázka, která se zatím vůbec neřešila,“ řekl Zajíc. Podle něj je jasné, že při sportu by děti roušku mít neměly. Podle Zajíčka by ovšem postrádalo logiku, aby žáci nosili roušku ve výuce a na tělocvik by ji sundávali.