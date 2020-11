Zástupci škol: Fungování systému PES ve školách bude náročné

Praha - Rozvolňování opatření ve školství podle protiepidemického systému PES bude podle zástupců školských asociací pro školy poměrně náročné. Za komplikovanou označili mj. kombinaci prezenční výuky závěrečných ročníků nebo praktické výuky se střídavou u dalších tříd. Podle ředitelů si to vyžádá nové přechodné rozvrhy. Doufají proto, že se o uvolnění opatření dozví s dostatečným předstihem. Samotný návrat posledních ročníků a praktické výuky v nejbližší vlně uvolňování je podle nich ale pozitivní. Shodli se na tom zástupci škol, které oslovila ČTK.

Detaily k fungování nového protiepidemického systému ve školách dnes představil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Závěrečné ročníky základních a středních škol se podle něj vrátí k prezenční výuce ve čtvrtém z pěti stupňů rizika nákazy covidem-19. Současně se ve středních školách obnoví praktická výuka pro skupiny do 20 lidí a na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnáziích se třídy budou po týdnech střídat ve výuce ve škole a z domova.

Nyní se opatření v Česku vážou k nejvyššímu pátému stupni, riziko ale odpovídá čtvrtému stupni opatření. Pokud se epidemie do středy nezhorší, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření. Mohlo by platit zřejmě od příštího pondělí.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého se popsaný postup při uvolňování zvládne, bude to ale organizačně náročné. Pozastavil se nad tím, proč by šesté až osmé třídy nemohly počkat až do třetího stupně rizika, nebo se vrátit do školy rovnou jako deváťáci. "Nechci být ale nespokojený, všechny věci jsou reálné a realizovatelné," řekl. Za podstatné považuje hlavně to, aby se školy změnu z jednoho stupně opatření do druhého nedověděly až před víkendem s tím, že změna bude od pondělí. Ideální by podle něj bylo dostat informace v týdenním předstihu.

Na složitost fungování systému pro školy poukázali i předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Oba uvedli, že budou muset vytvořit nové rozvrhy, aby mohla mít část tříd výuku na dálku a další část prezenční.

Zajíček i Schejbalová jsou rádi, že se do škol ve stupni rizika čtvrtém vrátí praktická výuka a poslední ročníky, které čeká maturita nebo závěrečná zkouška. Některé školy ale podle Zajíčka nebudou moct praktickou výuku obnovit úplně, protože pro ni bude platit omezení pro skupiny do 20 žáků. Třídy se tak budou muset dělit na dvě poloviny, což může být někde z kapacitních důvodů problém, řekl.

Upozornil také, že až ve středních školách začne fungovat střídavá výuka, budou mít někteří žáci teorii na dálku a zároveň budou muset do školy na výuku praktickou. "Neříkám, že to vůbec nejde, ale pokud ano, tak to nebude nic jednoduchého," uvedl.

Schejbalová dodala, že nechápe ve stupni čtyři střídavou výuku pro víceletá gymnázia. Upozornila, že škola bude poloprázdná, protože kromě maturantů se budou ostatní gymnazisté vzdělávat zatím distančně.