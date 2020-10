Zástupci škol: Bylo zřejmé, že budou školy zavřené delší dobu

Praha - Současný vývoj kolem epidemie covidu-19, za kterého zřejmě nebude snadné už na začátku listopadu znovu otevřít školy, se dal očekávat, shodli se dnes předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý a předseda spolku Pedagogická komora Radek Sárközi. Slibu ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO), že se první stupně vrátí do škol 2. listopadu, podle svých slov již dříve nevěřili.

Školy kromě mateřských a speciálních jsou od 14. října uzavřené a děti se učí na dálku. Prymula dosud tvrdil, že se 2. listopadu bezpodmínečně obnoví prezenční výuka dětí z prvního stupně základních škol. Ministr školství Robert Plaga (ANO) naopak říkal, že pokud by se epidemická situace nelepšila, tak se ani mladší děti do škol vrátit nemusí. Dnes to Prymula připustil také. K prezenční výuce by se podle něj mohli vrátit přednostně třeba jen žáci prvních a druhých tříd.

Podle Černého to vzhledem k vývoji není překvapivé. "Já jsem od začátku spíš měl pocit, že bude velký problém, aby se školy otevřely," řekl. "Já si myslím, že pan ministr Plaga říkal to, co odpovídalo poznatkům a zkušenostem. Myslím si, že pan Prymula z nějakého důvodu pravděpodobně říkal spíš zbožné přání," dodal.

Podle Sárköziho je komunikace vlády směrem ke školám i rodičům stále špatná. "Pomohlo by, kdyby MŠMT zřídilo web pro rodiče s přehlednými informacemi. Ministr Plaga by měl zřídit co nejdříve krizový tým, kde by zasedli zástupci školských spolků," řekl.

Podle něj zůstanou školy zavřené i v listopadu a ředitelé s delším uzavřením počítají. "Je třeba počkat, až výrazně klesne počet nově nakažených. Vláda by měla zvážit zavedení opatření i pro mateřské školy, které byly bohužel přehlíženy už na jaře. Zdraví a život jsou důležitější než prezenční výuka," uvedl.

Černý by nicméně považoval za rozumný kompromis, kdyby se do lavic mohli 2. listopadu vrátit aspoň nejmladší školáci. "Pokud se nemůže vrátit celý první stupeň, ať se vrátí aspoň první a druhé třídy. Určitě to má větší smysl u těchto dvou ročníků, než u těch ostatních," uvedl. "Z pedagogického hlediska je dobře, aby děti přišly do škol co nejdříve," řekl. Dodal, že ale chápe a respektuje, že ze zdravotnického hlediska je třeba hlavně zamezit šíření viru.

Sárközi doplnil, že řada škol se stále potýká s potížemi při výuce na dálku. Chybí jim notebooky a internetové připojení pro žáky ze sociálně slabých rodin. Zhruba 1,3 miliardy korun, které na dovybavení základním školám poslalo ministerstvo školství, podle Sárköziho stačí sotva na techniku pro učitele. Pomoci by školám mělo i ministerstvo práce a sociálních věcí, míní.

Už na jaře vláda kvůli koronaviru zavřela školy 11. března. Na rozdíl od současnosti nebyla výuka na dálku povinná. Školy se začaly postupně v omezeném režimu otevírat v květnu a červnu, ale část dětí se až do konce školního roku učila z domova. Do nového školního roku stát vstupoval s tím, že se školy budou zavírat nanejvýš lokálně podle situace v jednotlivých regionech a podílu nakažených v jednotlivých školách.