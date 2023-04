Zástupci obrany budou opět jednat v USA o možném nákupu letadel F-35

Praha - Zástupci ministerstva obrany budou příští týden opět jednat ve Spojených státech o možném nákupu letounů F-35. Vyjednávací tým povede vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva obrany Blanka Cupáková. Ministerstvo obrany to uvedlo v přehledu akcí, které plánuje na příští týden. Jednání se budou konat od pondělí do čtvrtka. Výsledky jednání úřad okomentuje v následné tiskové zprávě. Česko zvažuje, zda z USA koupí 24 moderních strojů F-35. Čas na vyjednávání podmínek případného obchodu má ministryně obrany Jana Černochová (ODS) do října.

Ministerstvo obrany již poslalo svůj vyjednávací tým do USA několikrát. V únoru jeho zástupci jednali se členy americké administrativy, mluvili s nimi o možnostech a flexibilitě financování projektu. Probírali také třeba výcvik pilotů a pozemního personálu, požadavky na nemovitou infrastrukturu a možnosti zapojení firem českého obranného průmyslu. Sešli se i s představiteli společnosti Lockheed Martin, která letouny F-35 vyrábí.

Česko na základě vládního rozhodnutí z loňského léta chce z USA pořídit 24 strojů F-35. Černochová byla pověřena, aby vládě do října letošního roku předložila dojednané podmínky. Poté kabinet rozhodne, zda F-35 v české armádě vystřídají nyní využívané gripeny.

Jejich pronájem končí v roce 2027, poté může Česko využít dvouleté opce. Deník Právo na konci ledna napsal, že podle jeho informací ministerstvo obrany jedná se Švédskem o prodloužení pronájmu, a to až do roku 2035, protože se obává toho, že výrobce F-35 nedokáže dodat stíhačky včas. Černochová následně v České televizi bez bližšího časového určení potvrdila, že pronájem bude muset být prodloužen.

Zahájit jednání s americkou vládou o případném nákupu amerických strojů doporučila armádní analýza, podle které požadavky kladené na české letectvo po roce 2040 mohou splnit pouze stroje takzvané páté generace. Jejich jediným dostupným zástupcem je v současné době právě F-35. Stejné stroje si pořídilo nebo v dohledné době plánuje pořídit několik evropských zemí.