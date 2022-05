Zástupci Indies představili nové nahrávky, vyjde Hradišťan i debut Letní kapely

Praha - Zástupci hudebního vydavatelství Indies dnes představili nové nahrávky. Je mezi nimi také koncertní album Hradišťanu a debut souboru Letní kapela. Jde o nový projekt zpěváka a výtvarníka Jaromíra 99 známého z kapel Priessnitz, Umakart nebo Kafka Band. Projekt se zrodil v období covidových zákazů a postupně přerostl v plnohodnotnou kapelu. Novinářům to dnes za vydavatelství sdělil Přemysl Štěpánek.

"Název Letní kapela odkazuje na dobu, kdy jsme se s muzikanty scházeli a muzicírovali. Při nahrávání jsme v první řadě chtěli, aby z toho byla cítit radost z muziky. Zda jsou písničky letní, nebo nejsou, nehrálo roli. Spíše jsem se snažil, aby texty měly nějakou společnou neviditelnou červenou nit, která dává albu smysl," uvedl Jaromír 99, vlastním jménem Jaromír Švejdík.

Společně s deskou vychází kniha Mimosezóna, ve které je zachyceno 30 let tvorby hudebníka a výtvarníka Švejdíka. Texty jsou v knize řazené chronologicky, a tak závěr knihy patří Letní kapele. "Ty texty pro Letní kapelu nějak vybublaly na povrch při mých procházkách podél řeky, mezi stromy, na polních cestách. Jsou to střípky vzpomínek, na rodiče, první lásku, na dům, kde jsem prožil dětství... Myslím, že je to celé napsané smířlivě. Snažím se brát svět takový jaký je, i když je to někdy těžký," sdělil Jaromír 99.

Hradišťan Jiřího Pavlici přichází s dvojalbem Společný koncert. Jde o záznam vystoupení Hradišťanu a Javory Beatu Hany a Petra Ulrychových, jejichž repertoár má mnoho společného nejen hudebně, ale i svojí poetikou. "Poprvé jsme se s Petrem (Ulrychem) setkali ve skupině Javory už koncem 70. let minulého století. Pak jsme se vydali každý svou vlastní cestou hledání a objevování, cestou autorské tvorby a usilování o originální výpověď, která se na jedné straně silně inspirovala kořeny zejména moravské tradiční hudební kultury a na druhé straně chtěla rezonovat se současným světem. Možná už tenkrát zde byly počátky toho, čemu se později začalo říkat world music," podotkl Pavlica.

Vydavatelství Indies dnes prezentovalo i další nové nahrávky. Mezi ně patří album Lidověk s moderním folkem Matěje Metoděje Štrunce, kompilace k 30 letům skupiny Jarret s názvem Ohrané pásmo a deska hudebníka Mariana Friedla Černobílý svět. Vycházejí i nové singly. Nezávislý písničkář a producent Jan Hilar uvedl píseň a videoklip Pronásledováni světlem a skupina Oswald Schneider představila skladbu a klip Zrcadlo.

V Indies oslavili před dvěma lety 30 let působení na české nezávislé scéně. Nejprodávanější deskou vydavatelství je album O slunovratu skupiny Hradišťan a Jiřího Pavlici z roku 1999, kterého se v různých edicích prodalo přes 25.000 nosičů. První provozovna Indies - půjčovna a prodejna hudebních nosičů - byla otevřena 14. února 1990. Rok poté následoval první vydavatelský počin, deska Steak! kapely Meat-House Chicago I.R.A.