Praha - Rozhádanost strany a odraz celostátní politiky označují krajští představitelé ČSSD za hlavní důvody neúspěchu v komunálních volbách, v nichž sociální demokracie v řadě měst a obcí oslabila. Od jarního sjezdu, který vyměnil vedení ČSSD, navíc podle nich uplynula příliš krátká doba, takže se rychlý vzestup oblíbenosti nedal očekávat. Předseda strany Jan Hamáček ale označování volebního výsledku za neúspěch odmítá, hlasování je podle něj impuls k tomu, aby strana přišla s novými lidmi a vizemi.

"Nebaví mě poslouchat, že ČSSD prohrála či někomu ustupuje. Jsme čtvrtí mezi parlamentními stranami na mandáty a pět kandidátů postupuje do druhého kola senátních voleb. Volby ukázaly, kde nám věří,a kde ne. Je to impuls přijít s novými lidmi,vizemi a nápady a uspět za dva roky v krajských volbách," napsal Hamáček na twitteru.

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD) naopak označil volební výsledek ČSSD za pořádný debakl. Voliči podle něj nechtějí jen plané sliby, ale lídry, kteří oslovují svými myšlenkami pro rozvoj země. ČSSD nyní čeká dlouhá reformní cesta, uvedl dnes na facebooku. Bernard, stejně jako další přední představitelé ČSSD v kraji, patří k kritikům účasti ČSSD v současné vládě. Strana se podle jeho opakovaných vyjádření měla po neúspěšných sněmovních volbách stáhnout do opozice a řešit své vnitřní problémy.

"Strana, která navenek působí rozhádaně, může těžko očekávat lepší výsledek," míní předseda krajské organizace ČSSD v Praze Petr Pavlík. V metropoli sociální demokraté poprvé od roku 1990 nezískali žádného zastupitele na magistrátu. "Značka sociální demokracie je minimálně v Praze v těžké krizi, kterou bude docela obtížné překonat," uvedl pražský volební lídr ČSSD Jakub Landovský.

"Přestaňme s on-line vyřizováním účtů a neztěžujme těm našim zvoleným reprezentantům povolební vyjednávání vzájemným okopáváním kotníků," uvedl statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Volby podle něj musí pro ČSSD znamenat odraz ode dna, další příležitost už nepřijde. Vyzval k mobilizaci všech členů, k ukončení veřejných půtek uvnitř strany, ke smíření s prezidentem Milošem Zemanem a k vnitřní reformě sociální demokracie.

Místopředseda ČSSD a pardubický hejtman Martin Netolický za neúspěchem vidí odraz celostátní politiky. "Chtít po vedení, které se snaží pracovat půl roku, nějaké raketové výsledky, není reálné. ODS se ze svých problémů vzpamatovává čtyři roky a velmi pozvolně," řekl ČTK Netolický. Nevylučuje, že členská základna bude chtít změnu na čelných místech, on sám ale nevidí příliš aktivních osobností, které by mohly vedení nahradit. "Mohla by to být varianta, která by ČSSD destabilizovala. Je třeba přijmout výsledek s pokorou a provést analýzy," uvedl hejtman.

Předseda brněnské ČSSD Oliver Pospíšil ČTK řekl, že si váží úsilí předsedy Jana Hamáčka. "Chápu jeho roli a způsob, že musí nějak komentovat výsledky voleb. Ale myslím si, že to vypadá spíš na podrobnější průzkum dna než na to, že bychom se od něj odráželi," uvedl Pospíšil. Podle něj ČSSD na dně nějakou dobu setrvá. "Je to krátká doba od toho, co se projevily změny. Máme rok od sněmovních voleb, tři čtvrtě roku od sjezdu, vláda má za sebou 100 dní, takže komunální volby jsou ještě trošku ve stínu toho, jak nás veřejnost vnímá. Teď se to jen potvrdilo," řekl Pospíšil.

Podle lídra českobudějovické ČSSD Miroslava Jocha je výsledek odrazem celostátní politiky a reflexí společenských nálad. "Lidé se v současnosti chovají jinak a už nereagují na klasická témata a nějaké rozdělení pravice versus levice. V tomhle sociální demokracie zaspala a je v tom zastaralá a zkostnatělá," uvedl Joch.