Zástupci 16 zemí EU vyzvali, aby se nekrátily peníze na kohezi - video

Praha - Zástupci 16 z 28 zemí Evropské unie dnes ve společné deklaraci vyzvali, aby ve víceletém finančním rámci na roky 2021 až 2027 neklesl objem peněz určených na kohezní politiku pod úroveň současného rámce. Evropská komise přitom navrhla pokles o deset procent. Členové skupiny Přátel koheze, kterou tvoří zejména země z východní části EU, v deklaraci po pražském summitu také vyzvali k odstranění všech rozpočtových rabatů a k tomu, aby členské státy mohly flexibilněji nakládat s penězi z evropských fondů.

Fotogalerie

Skupina ve společné deklaraci, kterou zveřejnil na svých internetových stránkách Úřad vlády ČR, označila politiku soudržnosti za klíčový investiční nástroj EU. Politika podle nich výrazně přispěla ke sbližování životní úrovně v členských státech i k fungování vnitřního trhu. Skupina vyjádřila přesvědčení, že kohezní

V současném víceletém finančním rámci na roky 2014 až 2020 má Česko možnost získat z kohezních fondů zhruba 20,5 miliardy eur (523 miliard korun). Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve uvedl, že v nadcházejícím období by Česku mělo připadnout méně peněz, protože země bohatne.

Deklarace zdůrazňuje také to, že by státy a regiony měly mít větší možnost rozhodovat o tom, na co peníze z kohezních fondů použijí. Dokument upozorňuje, že investiční potřeby a priority států i regionů se liší. Členské státy by podle Přátel koheze měly mít větší volnost i při převádění peněz mezi různými fondy politiky soudržnosti.

Státy v deklaraci rovněž vyzvaly ke zrušení systému rabatů, které mohou některé členské státy, zejména ze západní části unie, vůči rozpočtu uplatňovat. Podle skupiny je s ohledem na očekávaný odchod Británie z EU jedinečná příležitost tyto rabaty odstranit. Británie mohla uplatňovat největší vratky vůči evropskému rozpočtu.

Pod deklaraci se podepsali zástupci 13 zemí, které vstoupily do EU v roce 2004 a později, a Španělska, Portugalska a Řecka. Pražského jednání se účastnil také italský ministr pro evropské záležitosti Vincenzo Amendola a eurokomisař Günther Oettinger, který byl v končící Evropské komisi zodpovědný za přípravu víceletého finančního rámce.

Země V4 považují návrh finančního rámce EU za nespravedlivý

Země visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) považují nynější návrh víceletého finančního rámce Evropské unie na roky 2021 až 2027 za nespravedlivý. Kritizují zejména navržené snížení peněz na politiku soudržnosti. Podle nich to znamená, že chudší státy budou chudnout a bohatší bohatnout.

Video: Země V4 považují návrh finančního rámce EU za nespravedlivý

05.11.2019, 11:40, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Návrh Evropské komise je pro nás skutečně nepřijatelný, protože ty tradiční politiky jako kohezní a zemědělskou snižuje a zavádí některé nové pozice, které si myslíme, že by tam neměly být, řekl o navrženém finančním rámci český premiér Andrej Babiš (ANO). Podle návrhu rozpočtu by se peníze určené na politiku soudržnosti měly proti současnému sedmiletému rámci snížit o deset procent a peníze na společnou zemědělskou politiku o 15 procent.

Maďarský premiér Viktor Orbán označil návrh finančního rámce za nespravedlivý. Kromě omezení peněz na kohezi kritizoval i zachování systému rabatů, ze kterých těží zejména západoevropští členové EU. Největší vratky z evropského rozpočtu mohla uplatňovat Británie, která však hodlá unii v příštím roce opustit.

Slovenský premiér Peter Pellegrini uvedl, že vzhledem k ekonomické situaci v EU není na místě peníze na kohezní politiku krátit. "Základním a rozhodujícím argumentem, jestli má nebo nemá pokračovat kohezní politika a v jakém objemu, nemá být politická nálada, ale reálná čísla a reálná skutečnost. A reálná skutečnost říká, že stále jsou mezi novými a starými členskými zeměmi i v rámci konkrétních zemí i západního světa výrazné rozdíly. A proto je naší povinností pokračovat ve financování kohezní politiky do té doby, dokud tyto regionální rozdíly neodstraníme," řekl.

Podle polského předsedy vlády Mateusze Morawieckého jsou peníze z kohezních fondů třeba zejména na rozvoj infrastruktury. Morawiecki podotkl, že z dobré infrastruktury poté těží všichni evropští občané, nejen země, kde se projekty uskutečňují.

Státy V4 zklamalo, že unie nepodpořila rozšíření o země Balkánu

Premiéry zemí visegrádské skupiny zklamalo, že se státy Evropské unie na říjnovém summitu neshodly na zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií. Uvedli to na dnešní tiskové konferenci po společném jednání v Praze. Slovenský předseda vlády Peter Pellegrini označil chování unie za negativní signál pro země západního Balkánu a jejich občany.

Pro návrh zahájit rozhovory s Albánií a Severní Makedonií byla na dvoudenním summitu prezidentů a premiérů v polovině října velká většina zemí, k potřebné jednomyslnosti to ale nestačilo. Tirana i Skopje podle Evropské komise vyhověly požadavkům, avšak podle diplomatů byla proti zahájení přístupových rozhovorů zejména Francie, výhrady mělo i Nizozemsko a Dánsko.

Pellegrini uvedl, že všechny státy, které proti rozšíření bojovaly, zřejmě znechutily občany západního Balkánu. "Mám vážné obavy, zda budou mít občané těchto zemí ještě chuť dělat ve svých zemích těžké reformy, které si vyžaduje případný vstup do Evropské unie, nebo perspektivu uvidí nakonec ve spolupráci s Ruskem, Tureckem, Čínou či arabskými zeměmi," uvedl.

Rozšiřování považuje slovenský premiér za investici. "Nejen ekonomickou, ale i bezpečnostní," uvedl. Varoval před tím, že by se balkánské státy v případě další migrační vlny mohly rozhodnout uprchlíky nechat volně směřovat dál do Evropy. "Slovensko a další země V4 budou vždy na straně těchto států a budeme je podporovat a motivovat, aby dělaly všechno pro vstup do evropských struktur," uvedl.

Zklamání z výsledků evropského summitu vyjádřili i český premiér Andrej Babiš (ANO) a maďarský předseda vlády Viktor Orbán. Podle něj je důležité, aby se zrychlila jednání se státy, se kterými už byla zahájena. "Jednání se Srbskem a Černou Horou by se měla přepnout na extra vysokou rychlost," uvedl.

Premiéři V4 vyjádřili podporu zemím západního Balkánu ve společné deklaraci na zářijovém summitu v Praze. V dokumentu uvedli, že opětovné sjednocení Evropy nemůže být dokončeno, aniž by se daný region připojil k EU. Důvěryhodná politika rozšiřování unie podle nich představuje strategickou investici k bezpečnosti, stabilitě a prosperitě unie.