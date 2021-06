Zástupce EMA: AstraZeneca by se neměla dávat ani lidem starším 60 let

Řím - Státy by měly přestat používat vakcíny firmy AstraZeneca i pro lidi starší 60 let. Řekl to zástupce Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) Marco Cavaleri, jehož dnes citovala agentura Reuters. Některé země se kvůli riziku krevních sraženin už rozhodly tento přípravek nepoužívat pro lidi mladší 60 let.

EMA dosud tuto vakcínu označovala za vhodnou pro všechny věkové skupiny s tím, že onemocnění covidem-19 je větší riziko než případné komplikace po podání vakcíny.

Přesto některé země včetně Itálie přestávají AstraZeneku podávat lidem mladším 60 let.

"V kontextu pandemie jsme zastávali názor, že prospěch z vakcíny je výhodný pro všechny věkové skupiny," řekl Cavaleri v rozhovoru s italským listem La Stampa. V EMA Cavaleri odpovídá za její vakcinační strategii.

Počet lidí s covidem-19 ale klesá a je známo, že těm mladším hrozí menší riziko komplikací. Cavaleri řekl, že bude lepší používat mediátorové vakcíny RNA, tedy takové, které neobsahují žádné mrtvé či oslabené původce nemoci, ale genetickou informaci viru, což jsou přípravky firem Pfizer/BioNTech a Moderna.

Na otázku, zda by se měly zdravotnické úřady jednotlivých zemí vyhnout podávání přípravku AstraZeneca i lidem starším 60 let, Cavaleri přitakal: "Ano, a mnoho zemí jako Francie a Německo to zvažují, protože je k dispozici větší množství vakcín mRNA."