Zastavit stavbu plynovodu z Ruska žádá další německý politik

Ilustrační foto - Zatímco se světoví státníci přou, jestli se má stavět kontroverzní plynovod Nord Stream 2, je už tento projekt za osm miliard eur (207 miliard korun) ze třetiny hotový. Každý den se navíc na dně Baltského moře rozroste o dalších šest kilometrů. Už koncem roku by tak měl dopravit první molekuly zemního plynu z Ruska do malé severoněmecké obce Lubmin (na snímku z 26. března 2019).

Ilustrační foto - Zatímco se světoví státníci přou, jestli se má stavět kontroverzní plynovod Nord Stream 2, je už tento projekt za osm miliard eur (207 miliard korun) ze třetiny hotový. Každý den se navíc na dně Baltského moře rozroste o dalších šest kilometrů. Už koncem roku by tak měl dopravit první molekuly zemního plynu z Ruska do malé severoněmecké obce Lubmin (na snímku z 26. března 2019). ČTK/Weiser Martin

Berlín - Kvůli otravě předáka ruské opozice Alexeje Navalného nově žádá zastavit dostavbu německo-ruského plynovodu Nord Stream 2 také někdejší šéf poslanců vládní konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz. Merz je po šéfovi zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbertu Röttgenovi druhým konzervativním uchazečem o post po kancléřce Angele Merkelové, který chce projekt plynovodu zablokovat.

"Navzdory pochybnostem jsem dosud byl pro pokračování stavby potrubí. Ale po otravě Navalného musí Evropa zareagovat. Navrhuji okamžitě stavbu na dva roky zablokovat, navrhuji tedy moratorium," řekl dnes Merz deníku Bild. Dodal, že ruský prezident Vladimir Putin rozumí jen takovým slovům.

Ve čtvrtek zpochybnil dokončení plynovodu také Röttgen. "Kdyby nyní měl být plynovod Nord Stream 2 dokončen, bylo by to pro Vladimira Putina jen naprostým potvrzením toho, aby v takové politice pokračoval, dokonce by se mu to ještě vyplatilo," řekl Röttgen. Zdůraznil, že Putin rozumí pouze jedinému jazyku, a to je obchod s plynem.

Röttgen i Merz kandidují na předsednictví kancléřčiny Křesťanskodemokratické unie (CDU) a po parlamentních volbách v příštím roce by se rádi podstavili do čele nové vlády. O tento úřad má zájem i jejich stranický kolega, ministerský předseda Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet. Ten se vyslovil pro to, aby energetická politika Německa byla od případu Navalného oddělena.

Odmítavě se k omezení projektu plynovodu zatím staví také bavorský premiér a šéf Křesťanskosociální unie (CSU), sestry CDU, Markus Söder. Ten podle analytiků rovněž přemýšlí, že by kandidoval na kancléře.

Také Merkelová ještě před týdnem hovořila o tom, že na případ Navalného a dostavbu plynovodu by mělo být nahlíženo odděleně. Zda nyní svůj postoj přehodnocuje, známo není. Její tiskový mluvčí Steffen Seibert to odmítl na dnešní tiskové konferenci komentovat. Jisté nicméně je, že kancléřka kvůli Navalnému čelí rostoucímu tlaku, aby dostavbu zastavila.

Plynovod Nord Stream 2, kterým má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa, je těsně před dokončením. Za projektem stojí stejnojmenná společnost Nord Stream 2 AG, která je dceřinou společností ruského plynárenského kolosu Gazprom. Předsedou správní rady Nord Stream 2 AG, ve které má Gazprom stoprocentní podíl, je bývalý německý sociálnědemokratický kancléř Gerhard Schröder.