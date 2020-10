Zastaví se kultura a sport, hospody budou zavírat ve 20:00

Praha - Od pondělí 12. října se na dva týdny zastaví kulturní akce, řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula. Uzavření se týká divadel, kin, ale například i zoologických zahrad. Zrušeny budou veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců, venku smí sportovat nejvýš 20 osob. Mohou se hrát mezistátní zápasy. Restaurace budou muset od pátku 9. října zavírat nejpozději ve 20:00, u stolů budou moct sedět nanejvýš čtyři lidé, v jídelnách v obchodních centrech jen dva. Na 2. stupni základních škol se od pondělí bude učit prezenčně polovina dětí, ostatní budou mít výuku on-line. Po týdnu se vymění, opatření potrvá 14 dnů. Vláda zároveň schválila prodloužení ošetřovného.

Od pondělí 12. října se na dva týdny zastaví kulturní akce. Zákaz otevřít se týká prakticky všech kulturních událostí, zavřít se musí například divadla, kina, ale také zoologické zahrady, vyplývá podle Prymuly z dnešního rozhodnutí vlády. Opatření mají sloužit ke zpomalení šíření epidemie covidu-19.

Do pondělí bude platit stávající režim, ve kterém mohou divadla hrát, ovšem bez přestávek na občerstvení. V jednom sále může být aktuálně maximálně 500 lidí s rouškami, stejně jako v kinosále. Nesmí se ale hrát opera a další představení s převahou zpěvu, zpívat se nesmí ani ve školách či v kroužcích nebo jiných spolcích.

Uzavření divadel a kin má podle Prymuly směřovat k omezení volnočasových aktivit lidí. Ve vnitřních prostorech obecně zůstane možnost aktivit jen do deseti lidí, v zevním prostředí v počtu 20 lidí, uvedl. Podle toho by tak bylo možné nadále navštěvovat třeba výstavy či muzea s dodržením tohoto limitu.

Lidé z kultury ale upozorňují na to, že opatření vyhlašovaná vládou, která omezují provoz kulturních institucí a akcí, není jen omezením možností, jak trávit volný čas, ale pro mnohé to znamená ekonomické opatření, neboť kvůli nim mají ušlý zisk. ČTK to dnes třeba řekl ředitel Národního divadla Jan Burian. "Opatření chápeme, ale škody budou pro všechny významné," sdělil ČTK Burian. Národnímu divadlu za uzavření scén v první vlně koronaviru chyběly výnosy 121,3 milionu korun.

Od pondělí vláda ruší profesionální i amatérské sportování

Od pondělí 12. října budou kvůli epidemii koronaviru zrušeny veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců, venku smí sportovat nejvýš 20 osob, rozhodla vláda. Již od tohoto pátku musí přerušit provoz posilovny, fitness centra, vnitřní bazény a koupaliště, řekl Prymula. Vyhlášená opatření mají trvat dva týdny a pomoci redukovat nárůst nakažených covidem-19.

Prymula novinářům řekl, že od pondělí bude možné hrát fotbal či tenis, ale pouze venku a do počtu 20 osob, který platí i v jiných oblastech. "Co se týká speciálních výjimek, je možnost sehrání mezistátních zápasů, ale bez diváků a v omezeném režimu," uvedl.

Sportovní utkání v Česku se od pondělí 5. října musí konat bez diváků. Na stadiony smějí sportovci, realizační týmy, personál zabezpečující utkání a média do počtu 130 lidí. Platnost opatření byla nastavena na dva týdny do neděle 18. října. Zákaz hromadných akcí se dosud nevztahoval na posilovny či akvaparky.

Prymula řekl, že do pondělí mohou aktuálně povolené soutěže "doběhnout" podle původních plánů. "Od pondělí dál budou zrušeny veškeré profesionální volnočasové aktivity, budou uzavřena vnitřní sportoviště. Ponechána jsou sportoviště zevní, kde lze sportovat v tom obecně platném počtu dvaceti osob," dodal.

V příštích dvou týdnech se nemohou hrát domácí soutěže, organizované i neorganizované, řekl Prymula. "Ani nejvyšší fotbalová a hokejová soutěž. Kdyby tu bylo utkání Evropské ligy, tak udělíme výjimku na utkání, které proběhne bez diváků," dodal. Ve čtvrtek 22. října jsou na programu domácí duely fotbalistů pražské Sparty s Lille a Liberce s Gentem. Slavia Praha začíná program Evropské ligy ve stejný den v Izraeli proti Beer Ševě.

Fitness centra a podobné podniky musí zavřít už o půlnoci z dneška na pátek. "Tyto služby jsou limitovány, protože tady dochází ke kontaktu," vysvětlil Prymula.

Restaurace budou muset zavírat v 20:00, u stolu jen čtyři lidé

Od pátku 9. října budou muset po dobu dvou týdnů restaurace zavírat už ve 20:00. U stolů budou moct sedět nanejvýš čtyři lidé. Vláda se také dohodla, že v obchodních centrech budou muset podniky, kde se jí, vypnout wi-fi. Sedět tam budou moct lidé jen po dvou. Omezení pro obchodní centra má začít platit v pondělí. Jeho cílem je podle ministra omezit kontakty mezi mladými lidi, kteří se v těchto místech ve volném čase shromažďují.

Prymula uvedl, že omezení služeb v jídelních službách v obchodních centrech navazuje na opatření přijatá ve školství, kde bude ve větší míře využívána distanční výuka. Podle něj je třeba zamezit těsným kontaktům dětí a mládeže, protože jsou častým zdrojem nákazy koronavirem.

Od tohoto pondělí platí, že u jednoho stolu může v restauracích sedět nejvýš šest lidí. Provoz barů a restaurací omezilo mimořádné opatření už dříve. Nejprve bylo nařízeno uzavření od půlnoci do 06:00. Koncem září se opatření ministerstva zdravotnictví zpřísnilo a bary a restaurace musí nyní zavírat už ve 22:00. Do svých prostor navíc mohou vpustit jen tolik lidí, kolik mají míst k sezení.

Restaurace byly uzavřeny už na jaře, nejprve mohly prodávat jen z okénka, poté se postupně otevřely zahrádky a 25. května mohli znovu hosté i do jejich vnitřních prostor.

Od pondělí bude na 2. stupni ZŠ fungovat střídavá prezenční výuka

Na druhém stupni základních škol se od pondělí bude dva týdny učit prezenčně polovina dětí. Ostatní budou mít výuku na dálku. Po týdnu se žáci vystřídají. Na pondělí 26. a úterý 27. října vyhlásí ministerstvo školství volno, a prodlouží tak podzimní prázdniny v základních a středních školách na celý týden. Kvůli zhoršující se epidemii také přejdou na výuku on-line vysoké a střední školy v celé ČR. V některých regionech dosud fungovaly normálně. Výjimky budou dál platit pro praktickou výuku. Novinářům to po jednání vlády řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Střídání žáků, které bude platit pro druhý stupeň základních škol, se nebude podle něj vztahovat na žáky nižšího stupně víceletých gymnázií. Pro ně budou nadále povinné roušky i ve třídách a tělocvik by měli mít venku. Nové opatření se naopak bude týkat i základních uměleckých škol (ZUŠ), které přejdou na výuku na dálku v celé ČR, zatímco dosud v některých krajích zavřeny nebyly. Od pondělí ale bude v ZUŠ umožněna individuální výuka.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) na konci minulého týdne zmiňoval i možnost uzavření druhého stupně základních škol. Plaga pak ale uvedl, že uzavírání škol jako opatření proti šíření koronaviru nedává smysl bez dalšího omezení sdružování dětí mimo školy. Všechny evropské státy se podle něj snaží nastavit především taková pravidla, aby bylo možné zachovat prezenční vzdělávání co nejdelší dobu. Dnes přijatá opatření podle ministra tuto snahu zohledňují.

Podobně jako dosud nebudou nadále platit žádná omezení pro mateřské školy. Na prvním stupni zůstává prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu. "Co se týká provozu školních družin opět mohu uklidnit rodiče, že školní družiny zůstávají v provozu," řekl Plaga. Připomněl, že nadále platí doporučení, že by se v nich neměly potkávat děti z různých tříd.

Na vysokých školách nebudou v příštích dvou týdnech už platit téměř žádné výjimky pro osobní přítomnost studentů. "Jedinou výjimkou je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů," uvedl ministr. Výjimka pro praktickou výuku bude od pondělí dva týdny i na středních školách.

Prezenční výuka byla dosud na středních a vysokých školách v Jihočeském, Olomouckém a Královéhradeckém kraji, v Libereckém kraji s výjimkou okresu Liberec a na Rokycansku v kraji Plzeňském. Střediska volného času a domy dětí a mládeže, kam děti chodí na kroužky, jsou už od minulého týdne ve většině krajů do příštího pátku rovněž zavřené.

Vláda schválila návrh na prodloužení ošetřovného kvůli koronaviru

Vyplácení ošetřovného by se mohlo kvůli koronavirové nákaze prodloužit. Lidé by ho mohli dostávat po celou dobu výuky na dálku či nařízené karantény. Návrh zákona se změnami dávky schválila dnes na mimořádném jednání vláda. ČTK to sdělilo tiskové oddělení ministerstva práce. Kabinet dnes rozhodl o omezení výuky ve školách. Aby změny v ošetřovném začaly platit, musí je schválit Parlament a podepsat prezident.

Ošetřovné se podle zákona vyplácí devět dnů na děti do deseti let. Samoživitelé a samoživitelky ho pak mohou pobírat na potomky do 16 let až 16 dnů. Dávku je možné získat i na jiné členy rodiny, kteří potřebují péči. Zaměstnancům se z nemocenského pojištění poskytuje 60 procent základu výdělku. Podle ministerstva práce by se podpora měla vyplácet po celou dobu omezení výuky či nařízené karantény. Nebude se poskytovat ale po dobu prázdnin a ředitelského volna.

Prodloužené ošetřovné by mělo být podle návrhu i pro dohodáře a lidi se zaměstnáním malého rozsahu. Dostávat by ho měli také ti, kteří se musí starat kvůli uzavření stacionářů či karanténě o seniory a postižené blízké.

Úřady budou otevřené jen dva dny v týdnu

Provoz úřadů se na příští dva týdny omezí na dva dny v týdnu. Pro veřejnost budou otevřené vždy na pět hodin. Omezená provozní doba úřadů platila už letos na jaře při první vlně epidemie koronaviru.

Prymula neupřesnil, v jaké dny by měli lidé na úřady přístup. Na jaře při první vlně epidemie, kdy bylo fungování úřadů rovněž omezeno, mohla veřejnost přicházet pouze v pondělí a ve středu. Otevírací doba byla vždy tříhodinová.

Vláda na jaře rovněž nabádala úřady, aby ve všech případech, kdy je to možné, nahradily osobní kontakt s občany písemnou, elektronickou nebo telefonickou formou. Úřady tehdy omezily služby na agendy bezpodmínečně nutné k zajišťování chodu veřejné správy.

Nakažení koronavirem budou mít možnost izolovat se v hotelech

Lidé nakažení koronavirem budou mít možnost izolovat se na deset dnů v zařízeních hotelového typu, aby se omezilo riziko další nákazy v rodině. Tato izolace bude dobrovolná, bude záležet na individuálním rozhodnutí, řekl Prymula. Uvítal, že hotely nabídly vládě volnou kapacitu k využití pro tento účel.

Podle ministra kabinet jedná s hoteliéry o platbách za ubytování nakažených, konkrétní výši platby nepřiblížil. Podle něj je tato možnost užitečná pro stát i pro provozovatele hotelových zařízení, kteří se kvůli propadu poptávky způsobenému pandemií potýkají s propadem tržeb.

Prymula uvedl, že ne každá rodina má možnost izolovat od ostatních svého člena, který se koronavirem nakazil. "Tento člověk bude mít možnost, nebude to povinnost, strávit těch deset dnů v zařízeních hotelového typu," řekl. V těchto zařízeních bude monitorován zdravotní stav nemocného a v případě potřeby bude možné ho převézt do nemocnice.

Hotely chce vláda využívat také k umístění lidí s lehkým průběhem nemoci, kteří jsou nyní v nemocnicích, protože není možné je vrátit do jejich prostředí. V minulosti vládní představitelé mluvili například o klientech domovů seniorů, které by nebylo možné účinně izolovat.

Vlastní provoz hotelů a penzionů vláda nyní omezovat nehodlá. Podle Prymuly to aktuální situace nevyžaduje, protože v ubytovacích službách se nehromadí lidé, naplněny jsou kvůli podzimní sezoně i kvůli koronaviru jen z deseti až patnácti procent.

Prymula: Za dva týdny mohou být nemocnice na hranici kapacity

Počty lidí nakažených novým typem koronaviru, kteří potřebují péči v nemocnici, mohou být podle ministra Prymuly (za ANO) bez přijetí dalších opatření za týden dvojnásobné. V současné době je hospitalizováno 1700 lidí, řekl dnes na tiskové konferenci po jednání vlády. "Za další týden by mohla být kapacita zdravotního systému téměř vyčerpána," uvedl Prymula.

Ve vážném stavu je podle posledních dat více než 350 osob. "Prudce narůstající je počet osob, které vyžadují zásadní intenzivní péči. Kontinuálně narůstající je i počet zemřelých," uvedl ministr.

Vláda dnes dopoledne chce o chystaných restrikcích mluvit i s představiteli opozičních stran. Opozice kritizuje vládu za špatnou komunikaci o přijímaných opatření.

Od pondělí v Česku platí nouzový stav, v uzavřených prostorech se nesmí setkávat víc než deset lidí, venku 20. V rizikových regionech od pondělí přešli na distanční výuku studenti středních škol, platí i další opatření.

Fiala vyzval veřejnost k respektování připravovaných opatření

Vládě se podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy situace s koronavirem vymkla z rukou. Po dopoledním jednání šéfů sněmovních stran s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) vyzval Fiala veřejnost ke dvěma týdnům disciplíny a sebezapření. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana ze schůzky vyplynulo, že stát bude muset dál pomáhat ekonomice. I kvůli tomu se příští týden sejdou experti stran s ministryní financí Janou Maláčovou (ČSSD) nad pravidly kurzarbeitu.

"Situace je podle aktuálních informací extrémně špatná. Prosím Vás proto o odpovědné jednání. Musíme se pokusit šíření viru zastavit. Už to nemá nic společného s běžným politickým soupeřením. Nerespektováním nařízení se nevymezujete vůči Andreji Babišovi, Romanu Prymulovi či komukoli jinému," uvedl Fiala v prohlášení zaslaném médiím. Podle Fialy je třeba nyní odložit běžné politické soupeření. "Pak přijde čas, abychom vládě vystavili účet. Současný alarmující stav je obrovské selhání vlády a za to musí nést odpovědnost. Ale teď je naší primární společenskou povinností zastavit dynamické šíření covidu co nejrychleji," doplnil.

Rakušan ČTK řekl, že restriktivní opatření, ze kterých bude vláda odpoledne vybírat, se dotknou kultury, škol, sportu a zřejmě i restauračního odvětví. Stát tak bude opět muset pomáhat firmám, účastníci jednání se podle něj shodli na podpoře prodloužení programů Antivirus A a C, tedy proplácení nákladů firmám, které jsou postiženy omezením provozů a drží zaměstnance, a odpuštění plateb za pojištění. Spolupracovat chce opozice i na obecných pravidel pro náhradu ušlé mzdy. Normu ve středu poslanci projednali v prvním čtení.

Předseda lidovců Marian Jurečka, na jehož žádost se videokonference uskutečnila, označil jednání za korektní a konstruktivní. Chtěl by, aby se konala pravidelně. České televizi Jurečka řekl, že Česko je podle informací od Prymuly nyní zemí s nejrychlejším růstem počtu nakažených, opatření jsou proto nutná.

Předseda SPD Tomio Okamura po jednání novinářům řekl, že stát nemá tvrdá data, kterými by přitvrzení opatření podložil, a nemá připravena ani navazující ekonomická opatření. "Je to velmi nebezpečný plán," uvedl s tím, že například v případě zavedení střídavé výuky na druhých stupních škol po týdnech vyvstane otázka, zda všichni rodiče budou moci dál chodit do práce.

Podle Fialy se situace vládě totálně vymkla z rukou. Konstatoval, že druhou vlnu šíření infekce se nepodařilo přibrzdit ani není pod kontrolou. "Testování je dosud nedostatečné a trasování nestíhá nárůst. Při současné rychlosti viru už zřejmě ani stíhat nebude. Proto musíme všichni znovu zabrat a v tuto chvíli je asi jedinou naší zbraní čtrnáctidenní disciplína a sebezapření, musíme to prostě zkusit," uvedl.

Piráti chtějí, aby protikoronavirová omezení doprovázely náhrady

Opoziční Piráti při dnešním jednání zástupců sněmovních stran s premiérem Andrejem Babišem (ANO) žádali, aby protikoronavirová omezení byla oznamována spolu s náhradami ekonomických dopadů. Novinářům to řekla místopředsedkyně pirátské strany Olga Richterová. Babiš toto téma podle ní nechtěl příliš rozebírat.

"Říkal, že nyní řešíme zploštění křivky a kompenzace řešme až poté. S tím nesouhlasím. Za Piráty si myslím, že třeba dopady na kulturní odvětví, různé provozovatele volnočasových aktivit, ale i na restaurace jsou velmi drastické. Je potřeba dát jim jasný signál, že je stát nenechá ve štychu," uvedla Richterová.

Piráti chtějí, aby stát odpustil živnostníkům postiženým omezeními odvody. V některých odvětvích by byla podle Richterové namístě obdoba takzvaného kompenzačního bonusu. Při jarní vlně epidemie nového koronaviru činil 500 korun za den. Piráti podporují také prodloužení podpůrných programů Antivirus. Richterová uvedla, že upraveno by mělo být ošetřovné. "Mělo by být tak, aby reagovalo na karantény a mělo by být projednáno nějakým způsobem na vládě v pondělí," řekla.