Zásilkovna začala využívat třídicí roboty za desítky milionů Kč

Praha - Logisticko-technologická platforma Zásilkovna začala ve svých depech využívat třídicí roboty. Za hodinu dokáže robotický systém odbavit a roztřídit přes 10.000 zásilek, což je dvojnásobek ve srovnání se současným režimem. Firma do robotických třídiček PackMan zatím investovala desítky milionů Kč. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci společnosti skupiny Packeta, do které Zásilkovna patří. Mateřská skupina chce letos zvýšit obrat na 5,2 miliardy korun a dosáhnout 75 milionů přepravených zásilek, když loni zdvojnásobila obrat na 2,5 miliardy korun a počet přepravených zásilek vzrostl o 114 procent na 40,5 milionu.

Firma poprvé roboty nasadila v třídicím depu v pražských Štěrboholech. Ve dvou patrech tam v současnosti provozuje 190 třídicích robotů. Postupně je bude nasazovat i v dalších depech tempem zhruba čtyři až pět provozů ročně. Celkový počet dep by měl zároveň v příštím roce vzrůst ze stávajících 53 na 70 a jejich celková plocha by se měla zdvojnásobit na 200.000 metrů čtverečních.

"Hledali jsme řešení, které bude při rychlém růstu Packety rychle škálovatelné, tedy jednoduše rozebíratelné a přenosné. Když budeme potřebovat, můžeme je převézt z jednoho depa do druhého a posílit tam provoz," uvedla zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková s tím, že jde o první takové nasazení robotů v Evropě. Roboti podle ní nemají nahradit lidskou sílu, ale mají zaměstnancům v depech práci usnadnit. Na jednoho robota v depu připadá zhruba jeden zaměstnanec.

Zařízení má podobu dvoupatrového mola, okolo kterého jsou skluzy pro výhoz zásilek. Na molu se pohybují roboti, kteří převáží zásilky o hmotnosti až 15 kg a rozměrech 40x40x50 cm k danému skluzu. Zaměstnanec načte zásilku do elektronické čtečky, která poté dá informaci do centrálního systému, kam má balík směřovat. Robotické třídičky PackMan dokáží pracovat dvě hodiny a nabíjí se deset minut. V další fázi by roboti mohli vážit i skenovat zásilky. Typově odlišný robot by tak v budoucnu mohl vozit i klece se zásilkami, případně balíky nakládat. Podle Kijonkové to je ale otázka několika let. Firma zároveň uvažuje o tom, že by svůj systém robotického třídění prodávala dalším přepravním společnostem.

Zásilkovna vznikla před 11 lety. V současnosti má 8000 vlastních výdejních míst, z toho 6000 v ČR, a spolupracuje s více než 30.000 e-shopy. Provozuje 1500 samoobslužných výdejních Z-Boxů, přičemž do konce roku by jich měla mít o 1000 více. Firma působí v osmi zemích a do 33 zemí doručuje. Skupina zaměstnává 2000 lidí.