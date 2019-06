Zásahová jednotka na Jičínsku těžce zranila střelce

Nemyčeves (Jičínsko) - Zásahová jednotka v pondělí odpoledne postřelila v obci Nemyčeves na Jičínsku čtyřiatřicetiletého muže. Střílel na dvoře jednoho z rodinných domů a pak ohrožoval policisty. Zásahová jednotka ho zasáhla poté, co nereagoval na jejich výzvy, aby přestal, a naopak na ně namířil. Policie o tom v noci na dnešek informovala na svém webu. Těžce zraněného muže vrtulník přepravil do hradecké fakultní nemocnice.

"Nikdo z občanů ani policistů nebyl zraněn. Krátká střelná zbraň, s kterou muž střílel, bude podrobena znaleckému zkoumání," uvedla Iva Kormošová z krajského policejní ředitelství v Hradci Králové.

Starosta obce s 340 obyvateli Pavel Berný incident ČTK potvrdil a řekl, že postřelený ve vesnici bydlí. "Domek je na okraji obce. Myslím si, že (lidé v obci) nebyli ohroženi. Probíhá šetření, víc k tomu neřeknu, nerad bych do toho nějakým způsobem zasáhl," řekl ČTK.

Podle očitého svědka zasahoval na místě i policejní vrtulník. Slyšel do pěti výstřelů, oblast kolem domu byla uzavřena. "Na místě byla zásahová jednotka, měl pistoli, byla tam přestřelka. Asi byl nalitý nebo zfetovaný, jinak si to vysvětlit neumím. Když jezdil na kole do práce, byl normální člověk. Žil sám, občas za ním přijeli kamarádi. Vím, že v minulosti byl zavřený ve Valdicích (věznice u Jičína pro odsouzené za závažné zločiny)," řekl ČTK Jaromír Suchánek. Podle něj poté, co utichla střelba, přiletěl vrtulník záchranářů.

Policie případ vyšetřuje, zabývat se jím bude i Generální inspekce bezpečnostních sborů. Další informace o případu by policie měla sdělit dnes.