Záporožská jaderná elektrárna se znovu stala terčem ostřelování

Kyjev - Záporožská jaderná elektrárna, největší v Evropě, byla znovu ostřelována, uvedla ukrajinská společností Enerhoatom, která ze střelby obvinila ruské jednotky. Ty elektrárnu obsadily už v březnu. Místní úřady, dosazené Rusy, naopak tvrdí, že elektrárnu ostřelovaly ukrajinské síly z raketometů a z těžkých děl.

Ruská vojska dnes "znovu ostřelovala největší jadernou elektrárnu v Evropě, Záporožskou", uvedl Enerhoatom podle listu Ukrajinska pravda. Kromě menšího požáru trávy se nic vážného nestalo a nikdo nebyl zraněn, uvedla firma. Pět střel dopadlo poblíž ředitelství elektrárny a úložiště odpadu, dalších pět následovalo u hasičské strážnice v blízkosti zařízení. Kvůli ostřelování nebylo možné na elektrárně vystřídat pracovní směny. Enerhoatom ujistil, že situace je pod kontrolou, a ruská tvrzení o panickém útěku zaměstnanců neodpovídají skutečnosti.

Ukrajinská pravda dodala, že podle Enerhoatomu ruští okupanti ostřelovali elektrárnu již 5. srpna, a to dvakrát za jeden den, přičemž v druhém případě střely dopadly poblíž jednoho z jaderných reaktorů. Další ruské ostřelování podle ukrajinské strany následovalo 6. srpna.

Člen Rusy dosazené správy okupované části Záporožské oblasti Vladimir Rogov naopak tvrdí, že elektrárnu ostřelovali Ukrajinci. "Jadernou elektrárnu ostřelují z raketometů a těžkých děl z pravého břehu Dněpru, z území Dněpropetrovské oblasti, kontrolovaného režimem (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského," prohlásil podle ruské agentury TASS.

Sám Zelenskyj dnes varoval, že Rusko může v Záporožské jaderné elektrárně vyvolat největší havárii v dějinách, což by v podstatě podle něj znamenalo použití jaderné zbraně. "Každý z vás zvažoval, jak postupovat, pokud Rusko použije taktické jaderné zbraně. Ale zvažte ještě jedno - Rusko může způsobit největší radiační havárii v dějinách na Záporožské jaderné elektrárně, jejíž faktické následky by mohly být ještě katastrofálnější než Černobyl. V podstatě by to bylo totéž jako nasazení jaderných zbraní Ruskem, ale bez jaderného útoku," řekl Zelenskyj ve videu účastníkům dnešní dárcovské konference v Kodani. Prezident podle listu Ukrajinska pravda zdůraznil, že čím dříve se podaří zastavit ruskou agresi, tím rychleji se Evropa a svět budou moci cítit bezpečně.