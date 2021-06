Zaplatit si PCR test kvůli dovolené je podle průzkumu ochotno 26 % Čechů

Praha - Zaplatit si PCR test kvůli dovolené je podle průzkumu společnosti Kalkulátor.cz ochotno 26 procent Čechů, 41 procent lidí by za něj dalo do 1000 korun. Raději by však Češi cestovali s tzv. covid pasem, jeho zavedení vítá 56 procent respondentů. Čeští cestovatelé jsou připraveni na nutnost nosit respirátory v hotelech, na pláži by ale takové nařízení snesla jen desetina turistů. Lidé také myslí na pojištění, "covidové" spojené s hrazením nákladů v případě karantény si chce rozhodně zajistit 32 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky má ČTK k dispozici.

Za překážku při trávení dovolené 48 procent lidí nepovažuje nošení roušky nebo respirátoru v hotelu. Pokud by ale lidé museli v cílové destinaci nastoupit do preventivní karantény, vycestovaly by tak jen tři procenta Čechů. Pro usnadnění cest jsou lidé ochotni se nechat očkovat, v případě mužů je to 44 procent, ženy by kvůli cestování k očkování svolily v 37 procentech případů.

O připojištění proti nákladům spojeným s umístěním do karantény uvažuje 71 procent lidí. Osobně do pojišťovny plánuje zajít 25 procent Čechů, většinou nad 60 let, ale i lidí mezi 18 a 29 lety. Pojištění na internetu si sjedná 18 procent respondentů. Tuto možnost podle ředitele společnosti Kalkulátor.cz Rudolfa Krejcara využívají nejčastěji Češi mezi 30 až 44 lety.

Průzkum pro Kalkulátor.cz provedla v květnu agentura InsightLab mezi 600 respondenty.

Češi mají aktuálně nárok na dva PCR testy měsíčně hrazené ze zdravotního pojištění. Ministerstvo zdravotnictví od úterý navíc snížilo maximální cenu testu pro samoplátce, činí nejvýše 814 korun.

Zavedení tzv. covidových pasů, které mají od července usnadnit cestování mezi státy Evropské unie, ve středu definitivně schválil Evropský parlament. Bezplatná osvědčení o očkování, negativním testu či prodělané nemoci covid-19 budou muset vydávat a uznávat všechny unijní země.

Vládní předlohu o vydávání covidových certifikátů zároveň ale ve středu Sněmovna odmítla schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze. Podle většiny opozice je novela nadbytečná, část poslanců v čele s SPD covid pasy zcela odmítá. Proti covidovým pasům ve středu v Praze protestovaly stovky lidí. Podle ministerstva zdravotnictví je uzákonění vydávání certifikátů nezbytné kvůli evropskému nařízení. Bez zákonného zmocnění vydávat certifikáty podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) hrozí, že soudy praxi označí za protiprávní.