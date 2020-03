Zápisy do 1. tříd budou v dubnu a bez přítomnosti dětí

Praha - Základní školy budou muset v dubnu zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí. Ve svém opatření v souvislosti se situací kolem koronaviru jim to dnes nařídilo ministerstvo školství. ČTK o tom informovala mluvčí úřadu Aneta Lednová. Zápisy se budou konat podle plánovaného harmonogramu, tedy od 1. dubna do 30. dubna.

"Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů," píše se v opatření. ČTK má dokument k dispozici. Situace podle ministerstva vyžaduje organizovat zápisy bez přítomnosti dětí. Školy by také měly upřednostnit podání přihlášky tak, aby do školy nemuseli chodit ani rodiče, tedy prostřednictvím datové schránky, e-mailu s elektronickým podpisem nebo poštou. Pro příjem žádostí mají ředitelé stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí, které je stanoveno školským zákonem od začátku do konce dubna.

Zápisy se týkají dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a zhruba 20 procent sedmiletých dětí, které loni dostaly odklad. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech. Podle odhadů ministerstva by mělo jít k zápisům kolem 137.800 dětí, z toho 25.500 sedmiletých a 800 pětiletých. Loni v září nastoupilo do prvních tříd podle statistik ministerstva 106.621 dětí.

"Ve všech případech doporučujeme po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část)," doplnilo ministerstvo. Přítomnost dítěte u zápisu školský zákon výslovně nevyžaduje, ale ministerstvo školství ho vždy doporučovalo. Zápis bylo jinak již v předešlých letech možné provést i prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého je dnešní rozhodnutí ministerstva o zápisech rozumné. "Jsem toho názoru, že to je ten nejlepší způsob, jak zápisy v dané situaci mohou proběhnout," řekl. Konkrétně v ZŠ Masarykova v Praze 9, kde je ředitelem, budou moct rodiče přihlášku poslat nejen elektronicky či poštou, ale budou ji také moct vhodit venku do schránky školy. Detailní informace ředitel zveřejní na webu.

Školy přijímají přednostně děti ze spádových oblastí. V případě, že kapacita zařízení nestačí ani pro ně, mělo by o přijetí rozhodnout losování. Ministerstvo upozornilo, že v případě, kdy přihlášku do školy rodiče ponesou osobně, je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby se ve škole nepohyboval větší počet lidí najednou.

V případě, že rodiče budou chtít žádat pro své dítě o odsunutí školní docházky o rok, budou muset stejně jako v minulých letech doložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzení od lékaře či psychologa. "O odklad zákonný zástupce dítěte písemně žádá v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Pokud žádost neobsahuje všechny náležitosti (příslušná doporučující posouzení), ředitel školy vyzve zákonného zástupce k jejich doložení a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu; současně může řízení (o zápisu) přerušit," uvedlo ministerstvo na dotaz ČTK.

Kvůli situaci kolem koronaviru jsou školy od minulé středy zavřené. Toto opatření ministerstva zdravotnictví platí do odvolání. Školské poradny mají omezený provoz, posudky k odkladům ale zajišťují.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v úterý uvedl, že za optimistického předpokladu, že všichni budou dělat to, co mají, bude epidemie koronaviru v České republice narůstat ještě zhruba měsíc. Pak by mohla začít klesat.