Zápisník komisaře: nenápadný půvab detailu

Dokonalost se skládá z maličkostí, ale dokonalost není maličkost. Autor textu si na lehce pedantskou poučku učitelky češtiny vzpomene velmi často, když si sedne za volant elektromobilu z Mladé Boleslavi. V podstatě by mu mělo stačit, že ho ŠKODA ENYAQ iV (přezdívaná InVentor) za půl roku v prašném a horkém prostředí Dubaje a přilehlých pouští nenechala ani jednou na holičkách a že se vždy dokázala uchladit i dojet tam, kam bylo potřeba. Ale právě ve zmíněných detailech, byť si jich všímám jako laik, spatřuji nenápadný půvab interiéru.

Jako úplná maličkost se jeví například zdvojená odkládací plocha pro dobíjení chytrých zařízení mezi řidičem a spolujezdcem. Kdo má za sebou souboj o jednu takovou plochu mezi dvěma téměř vybitými mobily – respektive jejich majiteli se stejně nesmiřitelným přesvědčením, že jejich telefon je důležitější než ten druhý – dokáže si představit, že tato zdánlivá drobnost dokáže zabránit hádce, která zejména mezi partnery v uzavřeném prostoru mívá málokdy vítěze.

Samozřejmá dotyková obrazovka je s nesamozřejmou úhlopříčkou třinácti palců dostatečně velká na to, aby mnohdy jen letmý prstoklad zasáhl ty ikony, které má, a nespustil omylem programy, jež by mohly třeba vyděsit klimbající spolujezdce. Základní jízdní a navigační údaje, tedy především rychlost auta a povahu silničních pruhů, pak může řidič pohodlně sledovat bez uhýbání očima od cesty díky citlivému projekčnímu displeji přímo na čelním skle.

Pokud by jej ale měla klidná jízda ukolébat, připomene mu zvukový signál a písemný vzkaz, že pozornost za volantem uvadá, a totéž se stane i v případě, že vůz bez blinkru opouští prostor mezi jízdními pruhy. Výzvu ke zvýšení pozornosti ve chvíli, kdy má chytré SUV z chování řidiče pocit, že je unaven, doplní po chvíli neděsivá, ale přesto citelná vibrace bezpečnostního pásu. A takové probuzení jistě stojí za to, byť by bylo ze snu krásného.

Po chvilce jízdy si osazenstvo auta nemůže nevzpomenout na scénu z Harryho Pottera, kdy rodina Weasleyových vstupuje i s přáteli do malého stanu, aby se uvnitř ocitla v prostorné manéži – interiér InVentora působí dojmem, že je větší, než jak auto vypadá zvenku. Dostatek místa nad hlavou, po bocích i pro nohy zcela eliminuje pocit stísněnosti, pohodlí cestujících ještě umocňuje pro mladoboleslavskou automobilku příznačně velkorysý zavazadlový prostor.

Elektrické SUV je přitom skutečně navzdory bezemisnímu pohonu sportovně užitkové – elektromotory s výkonem od 132 do 225 kW dokáží zrychlit z nuly na sto kilometrů za hodinu za osm sekund, ve vrcholném modelu RS je to dokonce sekund šest. Zvládnou i utáhnout přívěs o hmotnosti až 1400 kilogramů. S pohonem všech kol se vůz dokáže bezpečně pohybovat i po písečném svahu, jen pro jízdu po dunách autor doporučuje upustit pro jistotu trochu tlak z pneumatik.

Ale upřímně, kolikrát se našinec do pouště v Perském zálivu dostane? To spíš ocení fakt, že s elektromobilem může klidně parkovat na modrých zónách českých měst a že jízda s ním není jen užitková, ale v tom dobrém slova smyslu i zážitková.