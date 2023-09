Zápasnici Hanzlíčkovou čekají na MS po prohře ve čtvrtfinále opravy

Bělehrad - Zápasnice Adéla Hanzlíčková prohrála na mistrovství světa ve váhové kategorii do 68 kg ve čtvrtfinále, na šampionátu v Bělehradu ale dostane ještě šanci ve čtvrtečních opravách. Její turecká přemožitelka Buse Tosunová dnes totiž uspěla i v následném semifinále a postupem do finále vytáhla českou reprezentantku do opravného pavouka. V něm může Hanzlíčková zabojovat o naději na bronz či místo na olympijských hrách v Paříži.

Devětadvacetiletá Hanzlíčková má v medailové sbírce z evropských šampionátů stříbro z roku 2019 a předloňský bronz. V prvním kole dnes hladce porazila Švédku Tindru Sjöbergovou, kterou po minutě a 14 sekundách dostala díky oblíbenému chvatu na lopatky. V osmifinále naopak otočila duel s Polkou Wiktorií Cholujovou až v poslední vteřině a zvítězila 4:3. Proti Tosunové, dvojnásobné bronzové medailistce z mistrovství světa, neměla šanci a prohrála 0:8.

V opravách se Hanzlíčková utká s vítězkou duelu mezi Irinou Ringaciovou z Moldavska a Alejandrou Riverovou z Mexika. Pokud uspěje, v utkání o bronz narazí na Japonku Ami Išiiovou, která prohrála v semifinále s Tosunovou. Poražené zápasnice z duelu o třetí příčku čeká ještě souboj o páté místo, které zajišťuje účast na OH.