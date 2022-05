Zápas proti Švédům odchytá Vejmelka, záda mu bude krýt Langhamer

Tampere - Dnešní druhé utkání českých hokejistů na mistrovství světa v Tampere proti Švédsku odchytá Karel Vejmelka. Pro gólmana, který byl v sezoně oporou Arizony v NHL, půjde o první start na velké akci v kariéře. Ze střídačky mu bude krýt záda Marek Langhamer. Souboj celků, které v sobotu vstoupily do turnaje výhrou, začne v 19:20 SELČ.

Sestavu prozradili trenéři znovu až na poslední chvíli. "Rádi bychom tady sestavy zveřejňovali až těsně před utkáním, jak je to jen možné. Není to o tom, že nechceme komunikovat s novináři, ale ani z taktických důvodů by to nebylo moc moudré. Některé věci chceme držet do poslední chvíle pod pokličkou," vysvětlil asistent trenéra Libor Zábranský.

Švédové odehráli v sobotu první zápas na turnaji proti Rakušanům (3:1) jen se třemi útočnými formacemi, neboť čekají ještě na další možné posily. Dnes však další dva hráče dopsali - útočníky Oskara Langa a Nilse Amana, spoluhráče z Leksandu. "Myslím, že v současném hokeji to musí být strašně náročné hrát jen na tři útoky. Tím spíš, když hrajete dva dny po sobě. Podle mého názoru je to vážně složité," řekl Zábranský.

Češi se však soustředí předně na svůj výkon. "Na mítinku s hráči to Kari Jalonen (hlavní kouč) řekl jasně. Soustředíme se sami na sebe a nebudeme řešit, v jaké sestavě nastoupí soupeř. Jednak je to věc, kterou nemůžeme ovlivnit, zadruhé ta naše filozofie je soustředit se na naši hru. Nejenže chceme hrát každý zápas co nejlépe, ale také ho vyhrát," zdůraznil Zábranský.

Trenéři by rádi viděli zlepšení ve hře oproti úvodnímu vystoupení proti Velké Británii. "Když jsme sledovali to utkání znovu, vyplynulo z toho jako zřejmé, že těch šest šancí Britů nevyplynulo z jejich hry, ale z našich hokejek, puky odevzdané nějakou naší chybou, toho je potřeba se vyvarovat. Myslím si však, že na kluky mohlo mít vliv, že šlo o první zápas tady, první třetinu. Oklepali jsme se z toho, systém hry měnit nechceme," konstatoval Zábranský.

Velký talent českého hokeje David Jiříček proti Britům v úvodu dvakrát chyboval, trenéři ho však nezatratili. "Ti kluci musí cítit důvěru. A je jedno, jaký má ten hráč věk. Nemůžeme dopustit, aby se báli hrát s kotoučem. Davidovi jsem říkal, ať je v klidu. Hokej je hra chyb a já bych z toho velkou vědu nedělal. Vždy říkám klukům, aby už se nedívali na to, co bylo, ale na další střídání, aby tam tomu týmu pomohli. David to zvládl, dál bych to neřešil," prohlásil Zábranský.

Mužstvo Tre kronor porazili Češi loni na MS 4:2, v sezoně na turnajích Euro Hockey Tour nejprve dvakrát prohráli (1:4 a 2:3), po Jalonenově nástupu ale přišly dvě výhry - drtivých 9:3 v Ostravě na Českých hrách a pak 2:1 ve Stockholmu na Švédských hrách.

Sestava ČR: Vejmelka - Hronek, Šimek, Kundrátek, Ščotka, Jiříček, D. Sklenička, Jordán - Blümel, Krejčí, Červenka - J. Vrána, Hertl, Smejkal - M. Stránský, M. Špaček, Simon - H. Zohorna, Černoch, Flek.