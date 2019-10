Zápas NHL v Praze po devíti letech diváky vtáhl a pobavil

Praha - Po devíti letech se v Praze hrálo o body v rámci základní části NHL. Zatímco v roce 2010 se v O2 areně proháněli dokonce ve dvou zápasech hokejisté Bostonu a Phoenixu (nynější Arizony), tentokrát padla volba na Philadelphii a Chicago. S ohledem na trio českých hráčů v akci, ale i na samotný hokej, který oba celky divákům nabídly, šlo o dobrý výběr.

Už dvě hodiny před startem zápasu byla k vidění v okolí vysočanské haly spousta fanoušků v dresech obou týmů. S blížícím se začátkem se tribuny zcela zaplnily - zápas vidělo 17.463 diváků. Před nástupem hráčů vyjeli na led maskoti Tommy Hawk a Gritty za doprovodu malých hokejistů Sparty do 10 a 11 let. Právě Sparta je za normálních okolností v hale domácím mužstvem.

První přišli na led Blackhawks, po nich za burácivých tónů kapely Metallica nastoupili Flyers. Jak Jakub Voráček na jejich straně, tak i David Kämpf a Dominik Kubalík, který se stal prvním hráčem, jenž prožil debut v NHL mimo Evropu a ve své rodné zemi, se objevili v zahajovacích sestavách.

Na led přišla Marta Jandová a zazpívala hymnu USA. Následovala symbolická minuta ticha jako uctění památky Karla Gotta, českou hymnu pak obstaral Martin otec Petr Janda. Jako první se po úvodním buly ozvaly fanoušci "Philly" tradičním skandováním "Let's go Flyers".

Voráček byl už ve čtvrté minutě prvním vyloučeným. Nervozita ho ale nijak neovlivnila. "Nebyl jsem ani trošku nervózní. Ta příprava na zápas je stejná jako v Americe, hala je taky podobná. Ovace před zápasem byly samozřejmě hezký, ale s úvodním buly už jsem se jen soustředil na zápas," řekl Voráček.

Fanoušky vtáhl do děje dramatický průběh a ofenzivně laděný hokej v podání obou týmů. Pět minut před koncem začala obíhat hlediště i mexická vlna. "Moc jsem si to užíval. Myslím, že to tady bylo hlasitější než na normálním zápase v Americe," porovnával Voráček.

Jak moc se točilo dění kolem Global Series v Praze právě okolo kapitána české reprezentace na letošním mistrovství světa, dokumentovala i momentka z oficiální tiskové konference po zápase, který vyhráli Flyers 4:3. Vedle sedícího Voráčka se najednou zjevil s úsměvem na tváři kouč Alain Vigneault. Vestoje zodpověděl bleskově pár otázek a zase odešel se slovy: "Je to tady celé tvoje, chlapče."

"Hodně se tady fandilo hlavně domácím českým hráčům. Všiml jsem si, že když měl některý z nich puk, hned to hučelo. Nejvíc to bylo samozřejmě patrné u Jakea. Bylo vidět, jak ho tady fanoušci milují, jak velká hvězda ve své zemi je. Tohle vítězství je hlavně pro něj," uvedl brankář vítězů Carter Hart.

Počet 17.463 diváků na hokeji je novým rekordem O2 areny. "Musím říct, že to bylo fajn, já jsem očekával, že to takové bude. Věřil jsem tomu, že naši lidi za to umí vzít," pochvaloval si debutant Kubalík, kterému při předzápasovém aplausu běhal mráz po zádech. "Myslím, že to bylo úžasný. Jsem rád, že tolik lidí přišlo a že nás takhle podpořili. Za to jim patří velký dík," doplnil.

Také Kämpfovi utkvěla v paměti atmosféra. "Bylo to velké, hlavně kolem nás Čechů, zájem fanoušků. Na to budu hodně dlouho vzpomínat. Bylo to příjemné, před tolika lidmi. Fanoušci byli skvělí," uvedl útočník, jenž v barvách Blackhawks načal třetí sezonu.

vov nkr