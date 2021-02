Zápas fotbalové ligy v Mladé Boleslavi se kvůli sněhu neuskuteční

Mladá Boleslav - Dnešní předehrávka 17. kola první fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Olomoucí se neuskuteční. Hřiště je pod sněhem a utkání bylo odloženo. Oba kluby se dohodly na náhradním termínu a zápas odehrají v úterý od 15:00. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí profesionální soutěže.

Mladou Boleslav zasáhlo podobně jako některé další části republiky husté sněžení a celá hrací plocha je pokrytá sněhem. Hlavní rozhodčí Alex Denev s delegátem utkání označili terén za nezpůsobilý.

"Hrozilo by jak zranění hráčů, tak poškození hrací plochy. Zkoušeli jsme nechat odhrnout pruh trávy a po 10 minutách byl hned znovu zasněžen. Konzultovali jsme to se zástupci obou klubů, kteří měli stejný názor. Takže podle nás správné rozhodnutí," řekl České televizi Denev.

V 17. kole byl odložen také nedělní zápas Liberce se Zlínem kvůli karanténě, do níž musel vzhledem k nákaze koronavirem tým "Ševců". Náhradní termín zatím LFA neurčila. Zlínští kvůli covidu-19 neodehrají ani příští sobotu domácí utkání s Mladou Boleslaví.

Sněžení už komplikovalo minulé ligové kolo. Těsně před nedělním domácím zápasem s Příbramí postihla kalamita Jablonec, utkání se ale na těžkém terénu nakonec odehrálo.

"Při rozhodování jsme určitě brali v potaz i zápas minulý týden v Jablonci. Troufám si říct, že tady je stav hrací plochy možná ještě trochu horší," uvedl Denev.

Oba kluby měly stejný názor jako rozhodčí. "Napadla hromada sněhu, od rána to nepřestalo. Technika na to asi vjet nemůže, protože by se to rozbilo. Do poslední chvíle jsme byli připraveni nastoupit. Je to nepříjemnost, ale v životě jsou věci, které neovlivníte. Fotbal by se měl hrát na zeleném, ne na bílém. Pak ztrácí kvalitu a je to spíš takový boj. Bylo by to dobré jako zimní liga Tatry Smíchov, která se hrála dřív. Je lepší to odložit," řekl mladoboleslavský asistent trenéra Boris Kočí. "Když to hřišti vidíte, nedal by se na tom vůbec hrát fotbal. Zdraví hráčů je na prvním místě," uvedl sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.