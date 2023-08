Západ Česka dnes zasáhnou bouřky, v celé zemi budou po několik dní vedra

Praha - V Česku bude ode dneška do úterý až 34 stupňů Celsia a na jihu a východě Moravy vydrží tropická vedra zřejmě až do soboty. Dnes odpoledne a večer budou také na západě a severozápadě Česka silné bouřky. Oznámil to dnes ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Před vysokými teplotami varovali meteorologové již dříve, nyní výstrahu rozšířili na celé Česko.

Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou zemi pro dnešek, v pondělí pak pro téměř celé Česko vyjma nejsevernějších oblastí Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje. V úterý se potom výstraha rozšiřuje opět na celou republiku. Podle týdenní předpovědi ČHMÚ bude dnes 30 až 34 stupňů a v pondělí a úterý 29 až 34 stupňů. "Vlivem přílivu teplého vzduchu budou ode dneška do úterý 22. srpna překračovat nejvyšší teploty hranici 31 stupňů Celsia, a to v polohách do 600 metrů (nadmořské výšky). Výjimku bude tvořit v pondělí 21. srpna sever Čech, kde zůstanou teploty pod hranicí 31 stupňů, naopak na jižní Moravě vyšplhají přes 34 stupňů," sdělili meteorologové.

"Očekáváme, že na jihu a jihovýchodě Moravy budou nejvyšší teploty vystupovat přes 31 stupňů Celsia až do konce pracovního týdne," doplnili pracovníci ČHMÚ. Výstraha před vedry tak platí pro část Jihomoravského a Zlínského kraje až do soboty 26. srpna. Podle týdenní předpovědi budou teploty v Česku ve středu dosahovat až 33 stupňů, ve čtvrtek až 32 stupňů a v pátek až 31 stupňů.

Dnešek navíc přinese v části země silné bouřky. Podle výstrahy se mohou objevit od 14:00 do 20:00 v celém Karlovarském a Ústeckém kraji, na severozápadě Středočeského kraje, na západě Libereckého kraje a také na severu Plzeňského kraje. "Bouřky budou doprovázené primárně nárazy větru (o rychlosti) kolem 70 kilometrů za hodinu, případně i intenzivními srážkami s úhrny kolem 30 milimetrů a menšími kroupami. Bouřky se mohou objevit i mimo území výstrahy, pravděpodobnost je ale malá," oznámili meteorologové.