Zaorálek zopakoval, že dá Sněmovně k OKD vlastní zprávu

Praha - Ministr kultury a bývalý člen sněmovní komise k privatizaci těžební společnosti OKD Lubomír Zaorálek (ČSSD) dnes v Partii televize Prima zopakoval, že Sněmovně předloží ze zkoumání vlastní zprávu. Opět zpochybnil trestní oznámení, která z komise vzešla. Místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura naopak trvá na tom, aby se privatizace OKD prověřila, byť připustil, že v zásadních konturách komise nezjistila nic nového. Část dnešní debaty obou politiků v Partii na téma OKD byla vyostřená a Okamura a Zaorálek si zvýšenými hlasy skákali do řeči.

Zaorálek tvrdí, že trestní oznámení nejsou podložená, osobně by je podával kvůli skutkům, ne na konkrétní lidi. Varoval před tím, že tito lidé nakonec budou žalovat stát kvůli ochraně osobnosti a stát jim bude muset platit peníze. "O tom jsem přesvědčený," řekl. Okamura zdůrazňoval hlavně podle něho nevýhodnou privatizaci menšinového státního podílu v OKD v roce 2004, tedy v době, kdy byl ministrem financí pozdější premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Kauzu podle Okamury způsobila sociální demokracie. "Nelze rezignovat na to, aby stát vyšetřil vytunelování polostátních firem. Nenecháme to zamést pod koberec," zdůraznil. Zaorálek ale vidí největší selhání státu ve druhé polovině 90. let, kdy přišel v OKD o majoritu. Následně už byl stát podle něho "v roli prosebníka".

Trestnímu oznámení komise budou čelit vedle Sobotky například bývalý ministr průmyslu a obchodu za ČSSD Milan Urban a ministr průmyslu a obchodu za ODA a nynější prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, podnikatelé Zdeněk Bakala a Viktor Koláček, kteří byli s OKD spojeni, i další lidé.

Zaorálek se s Okamurou naopak shodli v kritické postoji ke krokům pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a městské rady, které vedly ke konci partnerské smlouvy mezi Prahou a čínským Pekingem. Praha usilovala o vyškrtnutí ustanovení o uznávání jedné Číny. Podle Zaorálka i Okamury byly kroky pražských radních nekompetentní, byť i čínská reakce byla prý přehnaná. "Nejsem si jist, zda pražští konšelé vnímají všechny souvislosti, kde dnes svět je," uvedl Zaorálek. Okamura je nařkl z toho, že Česko připravili o miliardy korun, například v souvislosti s očekávaným úbytkem čínských turistů.

Oba politici v debatě opět odmítli plány premiéra Andreje Babiše (ANO) na výstavbu vládní čtvrti v Praze-Letňanech. Zaorálek trvá na tom, že plán je finančně nevýhodný a pro město škodlivý. Okamura kritiku opřel o stanovisko svého bratra, urbanisty Osamu Okamury. Poukazoval na dopravní zatížení v okolí případné čtvrti ve špičkách a záporný vliv na životní prostředí, vznik mrtvé čtvrti mimo pracovní dobu nebo ztrátu významné ekonomické síly v centru města.