Zaorálek: Státní podporu kvůli koronaviru mohou mít i další umělci

Praha - Na státní podporu by podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) mohli dosáhnout i podnikatelé v kultuře a umělci bez příjmů kvůli epidemii koronaviru, kteří dosavadní požadavky nesplnili. Ministerstva kultury a obchodu o to dnes požádala Sněmovna na návrhy poslanců TOP 09 a SPD.

Odmítla ale jejich požadavek, aby byl hudebníkům a další umělcům, kteří působí v živé kultuře na živnostenský list, vyplacen kompenzační bonus, tedy příspěvek ve výši 500 korun za den. TOP 09 chtěla dodatečné vyplacení za období od 9. června do konce srpna. SPD požadovala vyplácení příspěvku do konce roku.

Zaorálek poslancům řekl, že mezi muzikanty, tanečníky, zpěváky nebo hudební kluby by měly být rozděleny nevyčerpané peníze z programu COVID kultura. Program má kompenzovat organizátorům kulturních akcí výdaje na projekty v období od 10. března do 31. srpna, které musely být kvůli protikoronavirovým opatřením zrušeny. Dosavadní žádosti o podporu jsou zhruba za 86 milionů korun.

Zaorálek odhadl, že v programu zbudou "stovky milionů korun". S ministerstvem průmyslu a obchodu proto řeší možnosti jeho prodloužení pro zhruba 10.000 umělců. Ztrátu příjmů by mohli doložit například čestným prohlášením. Mohli by získat 30.000 až 40.000 korun, naznačil Zaorálek. "Cítím to jako dluh, který bych rád splatil," dodal.

Stát vyplácel takzvaný kompenzační bonus osobám samostatně výdělečně činným nebo společníkům malých s.r.o. za období od 12. března do 8. června. Vláda by mohla toto období prodloužit v případě trvajících koronavirových omezení do konce srpna, požadoval předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle něj by to představovalo náklady 200 milionů až 250 milionů korun. Umělci by je dostali hned, nemuseli by čekat do zimy, dodal.

Ministerstvo kultury by také mělo podle Sněmovny v předstihu připravit další podpůrné programy pro případ, že by se kvůli epidemii musely kulturní akce opět omezovat. Další požadavky, které předložil poslanec SPD Miloslav Rozner, ale dolní komora odmítla. Rozner žádal, aby stát odpustil samostatně výdělečným umělcům až do konce roku zálohy na zdravotní a sociální odvody. Firmám podnikajícím v kultuře by chtěl Rozner odpustit zálohy na daň z příjmu do půlky příštího roku.