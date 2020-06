Zaorálek připravuje program na pomoc zpravodajským médiím

Praha - Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) potvrdil ČTK přípravu dotačního programu na pomoc zpravodajským médiím. Jeho úřad má zpracovat kritéria, podle kterých bude pomoc rozdělena. Server Neovlivní.cz dnes informoval, že ve hře by mohly být až dvě miliardy korun, přičemž kriteriem při rozdělování stovek milionů by podle předběžných návrhů mohla být výše tržeb daných médií.

"Na pomoc by tak dosáhly velké mediální domy, včetně premiérovy Mafry," uvedl server. Babiš ČTK napsal, že jde o nesmysl a lež. Jeho mluvčí Vladimír Vořechovský odkázal ČTK na ministerstva kultury a financí.

Zaorálek uvedl, že o případné podpoře médiím hovořil už v březnu. "Proto jsme spolu s ministerstvem financí začali připravovat dotační program pro podporu zpravodajských medií - jak těch velkých, tak i malých, který by měl být inspirován hlavně dánským modelem. Konkrétní kritéria teprve formulujeme," uvedl Zaorálek. Nechtěl upřesnit, kolik by do programu mohla vláda uvolnit peněz, to podle něj bude záviset na vývoji rozpočtu. Podotkl také, že program bude muset schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a notifikovat Evropská komise.

Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec ČTK napsal, že pomoci médiím se úřad nebrání, v současnosti není ale nic konkrétního připraveno. "Ministerstvo financí na se nebrání jednání se zástupci nejzasaženějších sektorů hospodářství, jako je například cestovní ruch, lázeňství a podobně, které jsme, společně s věcně příslušným resortem, samozřejmě připraveni vyslechnout. Nejinak tomu bylo v případě médií. Co se týče speciální pomoci pro mediální produkci, není však v tuto chvíli nic konkrétního na stole, uvedl.

Podle serveru by kritérium výše tržeb znamenalo, že na největší díl pomoci dosáhnou největší vydavatelské domy. "Jako je třeba CNC Daniela Křetínského, Mafra premiéra Andreje Babiše nebo VLM Marka Dospivy. Malá média, například ta nezávislá, která jsou k vládní politice nejvíce kritická, mají v případě takové verze pomoci minimální šanci peníze získat," uvedl web. Podle ministerstva kultury má jít podpora i malým subjektům.

S vydavatelskými domy jednali podle serveru v uplynulých týdnech politici vládních ANO a ČSSD. "Původní požadovaná částka byla 2,5 miliardy korun. To ale ministryně financí Alena Schillerová vetovala s tím, že maximální výše jsou dvě miliardy," uvedl server. Podle návrhu, o kterém informoval a který nepochází z ministerstva kultury, by měla vláda kromě jiného uvolnit na inzerci související s epidemií koronaviru nového typu v tištěných médiích 1,1 miliardy, v televizi 700 milionů, v rádiích 300 milionů a na venkovní reklamu 200 milionů korun.