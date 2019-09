Zaorálek odvolal z NGP Morávka a jmenoval dočasnou ředitelku

Praha - Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) zrušil pověření Ivana Morávka k vedení Národní galerie Praha (NGP). Její dočasnou ředitelkou jmenoval Anne-Marii Nedomu, která by měla instituci řídit do doby, než z konkurzu vzejde nový generální ředitel. Zaorálek to dnes řekl novinářům. Nedoma se své role ujme v pátek, dodal. Zřídil také garanční radu, která bude především pracovat na přípravě konkurzu a na jmenování členů komise, která by měla nového šéfa NGP vybrat.

"Jsem rád, že jsem měl příležitost během svého působení v NGP spolupracovat s řadou vynikajících odborníků a být u vzniku několika výjimečných kulturních projektů. Z Národní galerie odcházím s dobrým pocitem, že jsem ve své pozici v dané situaci udělal pro instituci maximum," sdělil dnes ČTK Morávek, který na rozdíl od nastupující dočasné ředitelky na Zaorálkově briefingu nebyl.

V garanční radě jsou architekt Josef Pleskot, historik umění Jiří Machalický, kurátor Richard Drury, ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková, zakladatel centra DOX Leoš Válka či ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr. Pleskot a Válka patřili k iniciátorům petice za odchod exministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

"Rozhodl jsem se, že paní Anne-Marii Nedoma bych jmenoval dočasnou ředitelkou Národní galerie, abychom provedli určitou analýzu toho, jak vypadá situace v NG, určitý audit, takový technicko-organizačně-finanční a abychom NGP připravili na příchod nového ředitele," řekl Zaorálek. Morávek ho prý ujistil, že výstavní plán galerie je hotový a práce běží podle něj.

Významná tuzemská sbírková instituce je bez řádného ředitele od dubna, kdy jejího tehdejšího šéfa Jiřího Fajta odvolal bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Zdůvodnil to závažnými hospodářskými pochybeními. Tento krok vedl k protestům a byl na počátku úvah o odchodu Staňka z funkce. Těsně předtím, než po přijetí demise prezidentem Zemanem Staněk z postu ministra odešel, vypsal výběrové řízení na Fajtova nástupce. Zaorálek ho po příchodu na ministerstvo zrušil.

Nedoma novinářům řekla, že její působení v NGP bude orientováno především na přípravu fungující instituce - z hlediska správního, administrativního a finančního. "Prostě připravit pro nového ředitele instituci, která bude podporou jeho působení a podporou jeho dlouhodobějších vizí," řekla. "Já se budu snažit být dobrým stavitelem toho, aby se NGP rekonstruovala, respektive postavila daleko pevněji, než doposud stojí v pozici české kulturní politiky," řekl Pleskot.

"Na to, abychom ho (ředitele NGP) vybrali, jsem se rozhodl zřídit garanční radu a požádal jsem pana architekta Pleskota, aby se stal předsedou této garanční rady," řekl ministr. "Ta by teď měla začít pracovat poměrně intenzivně právě na tom, aby na základě informací, které máme, stanovila parametry pro výběrové řízení a také způsob, jak zřídíme výběrovou komisi, která by vybrala ředitele NGP. Ten proces vezme určitý čas," uvedl. Garanční rada má podle Zaorálka také definovat, čím by NGP měla být. "Aby i ten, kdo se bude pak hlásit, přesně věděl, co se po něm chce," vysvětlil. Rada by také měla určit, jak NGP pravidelně hodnotit či sledovat, v jaké je situaci.

Anne-Marie Nedoma je manželkou ředitele Galerie Rudolfinum Petra Nedomy. Zaorálek dnes uvedl, že fakt, že jím jmenovaná dočasná ředitelka NGP již 35 let žije ve svazku se známým tuzemským ředitelem významné instituce, jež je stejně jako NGP zřizovaná státem, svědčí o tom, že se v daném prostředí vyzná a dobře orientuje.