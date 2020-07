Zaorálek nesouhlasí, aby za ČSSD v kraji kandidoval Benda

Praha - Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) nesouhlasí s tím, aby na krajské kandidátce ČSSD v Ústeckém kraji byl bývalý sociální demokrat a předseda ústecké organizace ČSSD Petr Benda. Zaorálkovi vadí to, že Benda spolupracoval s pravicovými extremisty. Zaorálek to uvedl na twitteru. Benda v minulosti kandidoval za Dělnickou stranou sociální spravedlnosti (DSSS). Předseda ČSSD Jan Hamáček to ve vyjádření pro deník Právo označil za uklouznutí. Podle místopředsedkyně ČSSD Jany Maláčové jsou k řešení důležitější problémy než sestavování kandidátek a pokud se strana na něčem dohodne, měla by se toho držet.

Kolem kandidatury sociálních demokratů v krajských volbách v Ústeckém kraji panovaly rozepře. Předsednictvo ČSSD neschválilo kandidátku původní trojkoalice Lepší sever složenou z ČSSD, Ústeckého fóra občanů a ProMost, ale schválilo vlastní. Lepší sever vytvořil svou kandidátní listinu, na níž jsou i sociální demokraté, kteří proto v ČSSD přerušili členství a kandidují jako nezávislí.

Kandidátní listinu sociální demokracie vede dětský lékař Jaroslav Krákora (ČSSD), druhý je lékař Miloslav Jiránek (hnutí Zdraví Sport Prosperita), na třetím místě je místostarosta Varnsdorfu na Děčínsku Petr Jakubec (ČSSD) a čtvrté místo obsadil Benda (BEZPP), který byl před lety donucen k odchodu ze strany. Poté figuroval na společné kandidátce Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), kandidoval také za Národní socialisty Lev-21 bývalého premiéra Jiřího Paroubka, s nímž v sociální demokracii úzce spolupracoval.

Zaorálkovi se podoba kandidátní listiny nelíbí. Na twitteru napsal, že nebyl debaty o ní účasten. "Ale teď nemůžu přijmout, že by na naší kandidátce měl být někdo jako p. Benda, který dříve spolupracoval s pravicovými extremisty," uvedl. "Taková kandidatura zpochybňuje základní principy 140leté české sociální demokracie," dodal.

Hamáček Právu řekl, že Bendu nominovalo hnutí Pro zdraví a sport a není členem sociální demokracie. Kandidaturu za DSSS Hamáček označil za chybu. "Nicméně to byl úspěšný předseda soc. dem. v Ústeckém kraji. Jestli jednou takhle uklouzl a je ochoten to přiznat, tak v tom zásadní problém nevidím," napsal deníku.

Hamáček dnes na tiskové konferenci na policejním prezidiu potíže kolem sestavování kandidátní listiny v Ústí nad Labem označil za interní věc sociální demokracie. "Kolegové z Ústeckého kraje ještě minulý týden říkali, že chtějí vyjednávat, přitom už 13. července si odhlasovali přerušení členství a vytvoření separátního mechanismu pro sestavení kandidátky, takže pokud někdo ještě minulý týden chtěl vyjednávat, ale už 14 dní předtím hlasoval o přerušení členství, tak to asi vypovídá o tom, co bylo cílem," řekl Hamáček.

Dodal, že jeho povinností bylo zajistit, aby sociální demokracie byla ve volbách reprezentována, proto vedení strany kandidátní listinu sestavilo samo. "Mám pocit, že od začátku ten postup byl směřován, aby ta kandidátka, které se říká Lepší sever, příliš sociálních demokratů neobsahovala," dodal.

Maláčová ČTK řekla, že pro novou sociálnědemokratickou kandidátku hlasovala. Situaci nechtěla dál komentovat. "Myslím si, že máme v naší zemi mnohem důležitější problémy, které lidi pálí a zajímají, než je sestavení nějaké kandidátky," uvedla Maláčová. O tom, kdo bude návrhy ČSSD prosazovat, je podle ní "důležité diskutovat, mít o tom jasno a pak držet partajní linii".