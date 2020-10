Zaorálek chce za peníze z EU zřídit fond audiovize

Praha - Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvažuje o zřízení nového státního fondu, který by podporoval tuzemskou audiovizuální tvorbu. Řekl to dnes na tiskové konferenci k filmovému festivalu v Karlových Varech. Fond by měl vzor ve Státním fondu kinematografie, který podle ministra funguje velmi dobře, a mohl by podporovat českou seriálovou tvorbu, případně nezávislou českou kinematografii. Peníze na něj by bylo možné získat z evropského fondu obnovy, který by měl podle Zaorálka do ČR přinést 182 miliard korun.

Celkově by ze zmíněného zdroje podle Zaorálka mohlo jít v Česku do kreativních průmyslů 2,5 miliardy korun. Audiovizuální fond by mohl mít k dispozici řádově stamiliony korun, řekl ministr ČTK. Mohlo by to být na tři roky, tedy nebyla by to jednorázová injekce, začalo by něco, co by potom mohlo pokračovat, doplnil.

Státní fond kinematografie podporuje původní českou filmovou tvorbu ve všech stádiích jejího vývoje a také zprostředkovává státní pobídky zahraničním filmovým štábům. Na ně ročně má 800 milionů korun, loni pro velký zájem ze strany štábů byla suma navýšena o 500 milionů korun. Na domácí filmovou tvorbu dává ročně 350 milionů korun.

"Projednáváme na vládě národní plán obnovy, který se rekrutuje ze 182 miliard od Evropské unie. Mohu říci, že dostaneme slušnou sumu na kulturu a kreativní průmysl. Je šance, že pro příští rok bychom mohli začít pracovat s fondem audiovize," řekl dnes Zaorálek. "Máme fond kinematografie, který funguje velmi dobře. Byl bych rád, kdybychom z prostředků, které získáme, vytvořili fond, jímž bychom podpořili tvorbu českých seriálů i nezávislé české produkce. Je to příležitost dát další zdroj pro českou filmovou produkci, do budoucna je to důležité," řekl.

Na evropském fondu obnovy se v létě shodli lídři Evropské unie jako na pomoci ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Z fondu obnovy budou moci státy od ledna příštího roku začít čerpat 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun). Dříve se uvádělo, že Česko by na dotacích z nového fondu mělo získat 8,7 miliardy eur (přes 230 miliard korun).

"Evropa nám nabízí 182 miliard, plán v pracovní verzi měl 230 miliard. Předpokládá se, že se bude o těch sumách vyjednávat," řekl dnes ČTK Zaorálek. "Celou dobu říkám, že kultura a kreativní průmysl je ten typ odvětví, který Evropská komise zpochybňovat nebude. To je ten typ investic do lidí spíše než třeba do stavebnictví," řekl Zaorálek.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že peníze z fondu obnovy by Česko mělo využít především v automobilovém průmyslu, ve zdravotnictví a při digitalizaci.