Zaorálek chce, aby policie prověřila IT zakázku Czechiana

Praha - Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) podal trestní oznámení kvůli zrušené IT zakázce chystaného národního informačního kulturního portálu Czechiana. Na twitteru dnes uvedl, že mohla být během přípravy zmanipulována. Vypsání projektu, který by stál 449,5 milionu korun, zastavil Zaorálek v únoru s vysvětlením, že by byl megalomanský.

"Od prvního okamžiku ve funkci mi byl podezřelý. Proto jsem také většinu neprůhledných IT zakázek zastavil. Postupně jsem se rozloučil s lidmi za to zodpovědnými, které přivedl na ministerstvo Daniel Herman," uvedl s odkazem na svého předchůdce Zaorálek v poznámce k trestnímu oznámení.

Herman na dotaz ČTK sdělil, že věc se odehrála tak dávno, že si na jednotlivosti nepamatuje. "Vzpomínám si, že v době naší vlády se podporovala digitalizace resortu a Czechiana byla jedním z těch plánovaných projektů na ministerstvu kultury. Ale detaily a lidi kolem si už nepamatuji. Já jsem technikálie nikdy moc neřešil. To byla kompetence náměstků," uvedl Herman (KDU-ČSL), který byl ministrem v letech 2014 až 2017.

Portál Czechiana měl umožnit přístup k obrazovým, textovým, audiovizuálním a zvukovým materiálům, které jsou součástí kulturního dědictví. Projekt se připravoval několik let, loni v dubnu zakázku schválila vláda. Czechiana byla podle Zaorálka největší IT zakázka, která se na ministerstvu připravovala.

V textu Zoarálek odkázal na informace serveru Seznam Zprávy.cz, podle nichž za ovlivněním zakázky stáli nejen ministerští úředníci, ale také dva manažeři spojení s čínskou technologickou společností Huawei. "Ti ve spolupráci se dvěma úředníky resortu nastavili podmínky tak, aby ve veřejné soutěži zvítězila předem daná firma," napsal server. Manažery, kteří ve společnosti Huawei měli na starosti obchody se státem, sledovali reportéři Seznam Zpráv pomocí skrytých mikrofonů a kamer od podzimu minulého roku.

V oznámení podaném k pražskému státnímu zastupitelství se sídlem na Praze 5 Zaorálek uvedl, že jeden z účastníků zadávacího řízení pro ministerstvo jako pro zadavatele zpracoval technickou dokumentaci a úřad dokumentaci převzal. "Tedy fakticky jeden z účastníků zadávacího řízení zpracoval zadávací dokumentaci sám pro sebe," uvedl ministr s tím, že podobné podezření se týká i zakázek na spisovou službu a ekonomický informační systém. Na této činnosti se měli podílet dva zaměstnanci ministerstva, uvádí trestní oznámení. Stojí v něm také, že ministerstvo by se mohlo přihlásit do trestního řízení jako poškozený.