Zaorálek bude chtít po vládě 1,16 miliardy pro pomoc kultuře

Praha - Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) bude žádat vládu o 1,16 miliardy korun, které by podle něj měly přispět ke zmírnění dopadů koronavirové krize na kulturu. Pro nezávislé subjekty bez vlastního zřizovatele chce 440 milionů, které se přidají do grantového řízení. Navrhuje zřídit program na podporu zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií s 30 miliony korun. Regionální kultuře chce poslat 390 milionů a pro resortní příspěvkové organizace chce letošní příspěvek navýšit o 300 milionů korun.

Vyplývá to z materiálu připraveného pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici. Největší podíl ze sumy, kterou bude ministr chtít pro svůj resort získat, je 440 milionů korun na podporu živého umění. Mělo by se o ni navýšit letošní grantové řízení v programu Kulturní aktivity pro projekty těch pořadatelů, které nemají vlastního zřizovatele a jejichž projekt se nebude moci minimálně do 30. června uskutečnit. Opatření se týká tance, divadla, hudby, výtvarného umění, včetně malých nakladatelů.

O 300 milionů korun chce ministr navýšit rozpočet pro své příspěvkové organizace, kterých je 29 a mezi nimiž jsou instituce jako Národní divadlo, Národní muzeum či Národní galerie. Sumou chce zmírnit první dopady vládních opatření proti šíření koronaviru, protože všechny tyto instituce jsou pro veřejnost tři týdny uzavřené, a mají tedy propad v tržbách. Peníze mají kompenzovat výpadek výnosů za březen, duben a část května. Měsíční výpadek výnosů činí podle MK 168 milionů korun.

"Výpadek výnosů z hlavní činnosti činí u 29 organizací v ročním průměru 34 až 36 milionů korun týdně, při zohlednění sezonnosti druhého kvartálu se jedná bezmála o 42 milionů korun týdně, ve třetím čtvrtletí o 50,9 milionů korun," stojí v materiálu pro vládu.

Navýšení příspěvku o 300 milionů pro příspěvkové organizace má podle ministerstva odvrátit hrozící platební neschopnost organizací, která by bez tohoto zásahu nastala ve třetím čtvrtletí i za předpokladu postupného zpřístupňování po polovině června 2020. "Nelze očekávat okamžité zvýšení výnosů na původně plánované úrovni, mnohem pravděpodobnější je scénář přetrvávajících restrikcí v počtu návštěvníků na plochu či v prováděných skupinách a dlouhodobé vyloučení hromadných akcí, což bude mít v konečném důsledku negativní vliv na výnosovou i nákladovou stránku hospodaření organizací," upozornilo ministerstvo.

Snížení dopadů krize na kulturu v regionech má pomoci navýšení Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů o 250 milionů korun, z něhož čerpají soubory, které mají jiného zřizovatele než stát. Nově by se měl zřídit program pro muzea a galerie taktéž nezřizované státem, kam by mělo jít 140 milionů korun.