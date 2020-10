Žantovský by i přes neúspěch vedl volební kampaň stejně

Praha - Neúspěšný kandidát na senátora v Praze 5 Michael Žantovský (za TOP 09) byl svým výsledkem ve druhém kole zklamaný. Dál však plánuje působit ve veřejném dění. Ve druhém kole senátních voleb nynějšího ředitele Knihovny Václava Havla ve volebním obvodu Praha 5 porazil obhajující senátor Václav Láska (SEN 21), i když Žantovský v prvním kole získal vůbec nejvíc hlasů ze všech kandidátů.

"Snažil jsem se voličům nabídnout příběh osobní zodpovědnosti a realistický a věrohodný program," řekl Žantovský po oznámení výsledků druhého kola. Svému protikandidátovi a vítězi volby Láskovi popřál na tiskové konferenci i telefonicky úspěch při vykonávání mandátu a poblahopřál mu ke znovuzvolení. Již dříve uvedl, že mají s Láskou mnoho společných postojů, což se ukázalo i ve volbách. Poděkoval všem voličům, kteří hlasovali v senátních volbách a také koalici stran, která ho podporovala, tedy ODS, TOP 09 a STAN.

Žantovský uvedl, že strategii volební kampaně by opět vedl stejně a neměnil by ji. Doplnil, že se svým týmem "udělali, co se dalo". Zda vstoupí opětovně do politického dění, zatím neví.

Žantovský ve druhém kole senátních voleb dostal 45,62 procenta hlasů. Láska získal 54,37 procenta hlasů.

Obhajující senátor Láska v roce 2014 kandidoval jako nestraník za lidovce a Zelené, nyní jej kromě toho podporují i Piráti, jeho vlastní hnutí Senátor 21 a Liberálně ekologická strana (LES).

Žantovský byl po roce 1989 blízkým spolupracovníkem prezidenta Václava Havla, později se stal velvyslancem v USA, Izraeli a Británii. V letech 1996 až 2002 byl senátorem.