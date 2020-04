Zaměstnavatelé žádají MPSV o tripartitní jednání o kurzarbeitu

Praha - Zástupci zaměstnavatelů vyzvali ministerstvo práce, aby s nimi a odboráři začalo jednat o podobě dlouhodobého kurzarbeitu v Česku. Žádají, aby se dohoda na modelu našla do měsíce a mohl se pak upravit zákonem a využívat v krizích. Na dnešní konferenci zaměstnavatelů o podpoře pracovních míst to řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Svaz navrhuje dva modely - příspěvek státu na náhradu mzdy, nebo částečnou podporu v nezaměstnanosti.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) tento týden řekla, že nynější dva druhy příspěvků na náhrady mezd z kurzarbeitového programu Antivirus představují pomoc firmám v době "vypnutí ekonomiky" a je potřeba i podpora při nastartování hospodářství. Navrhuje třetí příspěvek, který by podle ní byl pro ty, jimž klesly tržby o nejméně 30 procent. Podle zaměstnavatelů je nynější koncept kurzarbeitu dlouhodobě neudržitelný.

"Vyzýváme ministerstvo, aby začalo tripartitně jednat, aby koncept byl během měsíce hotový a pustili jsme ho do legislativního procesu. Máme řešení. Jsme přesvědčeni, že pro stát to není náklad, ale investice. V tuto chvíli soutěžíme o to, kdo bude v globální ekonomice na startu v lepší kondici," uvedl Rafaj.

Někteří odborníci označují nynější podporu z programu Antivirus kvůli nařízenému zastavení ekonomiky ne za kurzarbeit, ale za "stoparbeit". Vláda počítá s vyplácením příspěvků do konce května. Podle svazu i podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů by měl program zůstat do konce prázdnin, navázat by pak měl klasický kurzarbeit.

Při něm zaměstnavatelé v krizi nepropouštějí, ale zkracují pracovní dobu. Stát výdělky lidem za určitých podmínek doplácí. "Česká legislativa má už jakýsi kurzarbeit. Je nicméně postavený tak, že je v podstatě nepoužitelný," uvedl Rafaj.

Svaz navrhuje dva modely. Podle prvního návrhu by se při potížích vyplácel příspěvek na náhradu mzdy. Podle ředitelky zaměstnavatelské sekce svazu Jitky Hejdukové by se mohl do zákona "překlopit" upravený program Antivirus. Sjednotily by se odlišné příspěvky i různé překážky v práci, kvůli nimž není možné plně fungovat. Jasná by měla být i definice částečné nezaměstnanosti. Ve druhém modelu by zaměstnavatel platil lidem jen za odvedenou práci ve zkrácené pracovní době. Zbytek by poskytoval stát jako podporu v částečné nezaměstnanosti jako podíl z čisté mzdy za dobu, která se neodpracovala. I druhý model by musel upravit zákon.

Maláčová minulý týden řekla, že její úřad podle dosavadního vývoje očekává, že by v dubnu mohla nezaměstnanost stoupnout z únorových a březnových tří procent na 3,4 procenta. Nezaměstnaných bylo v březnu zhruba 225.700, v dubnu by jich tak mohlo být kolem 255.000. V podkladech k programu Antivirus ministerstvo uvedlo, že očekává kvůli koronavirové krizi případné zvýšení nezaměstnanosti zhruba až o pět procentních bodů. Při takovém půlročním navýšení by státní rozpočet na daních, odvodech a vyplacených podporách přišel o 44 miliard korun, spočítalo ministerstvo.