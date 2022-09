Zaměstnavatelé: Drahé energie ohrožují existenci tisíců evropských firem

Brusel - Vysoké ceny plynu a elektřiny představují bezprostřední existenční riziko pro tisíce firem v Evropě, varovala organizace BusinessEurope, která zastupuje evropské zaměstnavatele. Kvůli drahým energiím v řadě firem bezprostředně hrozí výpadky či zastavení provozu. V dopise adresovaném předsedkyni Evropské komise (EK) Ursule von der Leyenové sdružení zaměstnavatelů vyzývá k vytvoření pružnějšího unijního rámce pro státní pomoc firmám, které se dostaly do potíží. Požaduje například urychlené oddělení cen elektřiny od cen plynu a mobilizaci všech dostupných zdrojů k výrobě elektřiny.

"Na unijní úrovní je naléhavě nutné najít způsoby, jak zmírnit dopady cen energií, které ochromují evropské podniky. Je to otázka přežití," uvedla podnikatelská lobby. V pátek se koná mimořádné jednání ministrů energetiky zemí EU, jednat se bude o návrzích mimořádných opatření k regulaci cen energií předložených Evropskou komisí.

Přibližně "70 procent evropské výroby hnojiv bylo zastaveno nebo zpomaleno, zatímco 50 procent celkové kapacity výroby hliníku bylo ztraceno. Existuje reálné nebezpečí, že se podniky, a zejména energeticky náročná odvětví, natrvalo přesunou mimo Evropu", uvádí organizace BusinessEurope, kterou cituje agentura AFP.

"Aby se zabránilo dalším ztrátám ve výrobě, je potřeba ještě upravit unijní rámec státní podpory, který by členským státům dočasně umožnil poskytnout zasaženým podnikům tolik potřebnou pomoc," pokračuje. "Politici by měli urychleně zvážit dočasné celoevropské opatření, které by oddělilo ceny elektřiny od cen plynu. Pokud bude toto opatření správně navrženo (...), mohlo by účinně snížit účty za energii," dodává organizace.

"Letos v zimě se bude počítat každá megawatthodina (elektřiny) a každá miliarda metrů krychlových (plynu). Pro zvýšení dodávek energie v Evropě lze a mělo by se udělat víc. Je nesmírně důležité ještě zintenzivnit jednání s dodavateli a co nejdříve v Evropě nasadit další kapacity v oblasti obnovitelných zdrojů, jaderné energie, nízkouhlíkových technologií a zemního plynu," píše BusinessEurope.

"Vzhledem k tomu, že mnoho podniků je na pokraji krachu, měly by se zvážit všechny možnosti, jak usnadnit výrobu energie, včetně dočasných legislativních změn či moratorií," uvedla organizace v souvislosti s odstavením jaderných reaktorů v Belgii a Německu.