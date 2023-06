Zaměstnavatelé budou o úsporách v dotacích jednat s jednotlivými ministry

Praha - Zaměstnavatelé budou o případném rušení dotací kvůli úsporám jednat s jednotlivými ministry. Dohodu musí najít do dokončení státního rozpočtu na příští rok. Dál se povedou také jednání o daňových úlevách u zaměstnaneckých benefitů. Novinářům to po jednání členů vlády a zaměstnavatelů o konsolidačním balíčku řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Ministerstvo financí se chystá připomínky k vládnímu souboru úsporných opatření vypořádat ve čtvrtek a v pátek. Poté balíček dostane kabinet.

"Jednání o benefitech budou pokračovat. Není to tak, že jsme hluší a neslyšíme připomínky. Budeme o tom dál jednat," uvedl Stanjura. Podle něj budou jednotliví ministři a zaměstnavatelé vyjednávat také o nastavení dotací. Zmínil případné zrušení dotační podpory, její snížení, zvýšení spoluúčasti či případné ponechání v nynější podobě. "To se nedá udělat na úrovni vlády, těch programů jsou stovky... Finále musí být do návrhu státního rozpočtu," řekl ministr. Dodal, že jeho resort usiluje o to, aby dotační suma byla co nejnižší. Podle ministra financí se podnikatelé a vláda shodují na potřebě konsolidace.

Návrh rozpočtu má Sněmovna dostat do konce září. Vládní konsolidační balíček by v dolní komoře mohl podle Stanjury pak být ještě před parlamentními prázdninami. Ministerstvo financí připomínky resortů, krajů, institucí, odborů a podnikatelů bude vypořádávat tento týden ve čtvrtek a v pátek. Poté dostane v červnu soubor téměř šesti desítek novel vláda. Premiér i ministři opakovaně řekli, že zásadní úpravy v materiálu dělat nechtějí.

Zaměstnavatelé podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje představu o podobě dotací od resortu průmyslu mají, čekají na jednání s ministry zemědělství a dopravy. "Příslib je takový, že je potřeba si naše připomínky vyjasnit na jednotlivých ministerstvech," řekl po dnešním jednání Rafaj.

Šéf Hospodářské komory Zdeněk Zajíček uvedl, že by se mělo jednat i o nahrazení dotací návratnou výpomocí či o zapojení soukromého kapitálu. Diskusi o dotacích je nutné otevřít také v souvislosti se zamýšlenými strategickými investicemi do energetiky či dopravy, podotkl Zajíček. Dodal, že v červnu se kabinet chystá kvůli nim zřídit nový vládní výbor, který se zaměří na jejich koordinaci. "Pokud nepadne v následujících měsících zásadní strategické politické rozhodnutí o investicích do energetiky a dopravní infrastruktury, bude naše hospodářství v následujících deseti letech chřadnout. A to si nemůžeme dovolit," řekl prezident komory.

Podle něj podnikatelé a vláda budou jednat i o přípravě opatření k odstranění byrokracie a zbytečných regulací v podnikání. Firmy je žádají jako kompenzaci za chystané zvýšení daní z jejich příjmu. Návrhy by měly být do konce srpna, dostat by se mohly dodatečně do konsolidačního balíčku při jednání ve Sněmovně. O přípravě "antibyrokratického balíčku pro podnikatele" mluvil minulý týden na sněmu Hospodářské komory i premiér Petr Fiala (ODS).