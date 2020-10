Zaměstnanci škol v krajích dostanou 2,9 milionu respirátorů

Praha - Vláda pro potřeby škol, a to mateřských, základních a středních, uvolní 2,9 milionu respirátorů. Dohodli se na tom ministři. Do krajů rozvezou ochranné pomůcky proti šíření koronaviru hasiči. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ČTK sdělil, že s distribucí ze skladu v Opočínku na Pardubicku začnou v úterý. Každý zaměstnanec v regionálním školství by měl dostat deset respirátorů.

Množství respirátorů se podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové odvíjí od počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků v mateřských, základních a středních školách včetně soukromých a církevních.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) minulý týden uvedl, že respirátory jsou baleny jednotlivě a pak v balíčcích po deseti. "Takže tady by žádný problém nastat neměl," uvedl s odkazem na potíže s distribucí, které doprovázely rozvoz roušek a respirátorů pro seniory.

Asociace krajů ČR minulý týden uvedla, že logistiku distribuce na videokonferenci řešili hejtmani společně s ministry vnitra a ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO). Potvrdili si, že by ji mělo řídit ministerstvo vnitra, přičemž kraje na svých územích opět mohou aktivovat distribuční systémy, které fungovaly už během jarní vlny koronaviru ve spolupráci s hasiči.

Školy a školská zařízení jsou podle Strakovy akademiie v současnosti jedním z nejrizikovějších míst šíření nemoci a vláda chce maximálně předejít možné nákaze učitelů a dalších pracovníků. O počet vydaných respirátorů se sníží množství těchto pomůcek, které se z rozhodnutí vlády převádějí z ministerstva vnitra do Správy státních hmotných rezerv.

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) přibývá nyní každý den 420 pozitivně testovaných žáků a studentů. Nakažených pedagogů je 1680 a žáků a studentů přes 8200, řekl v neděli v České televizi.