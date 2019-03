Olomouc - Několik desítek zaměstnanců Muzea umění v Olomouci dnes v otevřeném dopise vyzvalo ministra kultury a někdejšího olomouckého primátora Antonína Staňka (ČSSD) k okamžité rezignaci. Důvodem je dění ohledně stavby Středoevropského fóra (SEFO) v centru Olomouce, na kterou vláda nedávno uvolnila 600 milionů korun. Muzeum umění má už dlouho připravený projekt SEFO od architekta Jana Šépky, ministerstvo ale z pozice zřizovatele muzea nečekaně rozhodlo o architektonické soutěži. Staněk je podle své mluvčí připraven svůj postoj obhájit a jeho kompetentnost je záležitostí vlády a premiéra.

"Ministerstvu nepřísluší posuzovat ani hodnotit, zda jsou argumenty účastníků pádné a věrohodné. Otázka důvěry a kompetentnosti ministra je výhradně záležitostí vlády a pana premiéra," sdělila dnes ČTK tisková mluvčí Martha Häckl. "Ukáže-li se, že postup ministra, který volá po transparentní veřejné soutěži na novou stavbu muzea za 593 milionů korun z veřejných zdrojů, ze které má vzejít nejlepší návrh, je nepochopením situace, je připraven svůj postoj k dané problematice před vládou, Sněmovnou i veřejností kriticky obhájit," uvedla mluvčí.

Otevřený dopis zaměstnanců Muzea umění s požadavkem na Staňkovu rezignaci je adresován ministru kultury i premiéru Andreji Babišovi (ANO). "Ministr kultury Antonín Staněk svými kroky Muzeum umění Olomouc neustále záměrně dehonestuje, eskaluje v něm napětí a nejistotu. Zástupce profesních organizací, uznávané odborníky a zodpovědné zaměstnance muzea, jejichž názory se ministru Staňkovi nehodí, úmyslně uráží," stojí v otevřeném dopise, který dnes zveřejnilo vedení Muzea umění.

Zaměstnanci Muzea umění obvinili Staňka z arogantního chování, které se podle nich naposledy promítlo ve formulaci úterní tiskové zprávy ministerstva kultury. Týkala se pondělní panelové diskuse nazvané "SEFO a Legitimita architektonických soutěží na veřejnoprávním budovy v historickém prostoru města". Diskusní setkání se konalo v Praze a vedení muzea tvrdí, že na akci nebylo pozváno.

"Text veřejnosti podsouvá, že se Muzeum umění Olomouc chce nelegitimním způsobem zmocnit téměř 600 milionů korun na stavbu SEFO. Ministerské prohlášení zpochybňuje nejen právní subjektivitu muzea a jeho odpovědnost, ale i kontinuitu předcházejících kroků ministerstva kultury," stojí v otevřeném dopise.

SEFO, které muzeum plánuje více než deset let, má zachytit poválečný vývoj výtvarného umění ve střední Evropě. Součástí projektu je stavba nové budovy v proluce vedle Muzea moderního umění. Nový centrální depozitář má pojmout až 200.000 uměleckých děl, nyní muzeum vlastní 90.860 sbírkových předmětů s tržní hodnotou zhruba dvě miliardy korun.

Ministr kultury Staněk ale po nástupu do funkce rozhodl, že na stavbu SEFO je třeba vypsat soutěž. Proti jeho záměru se nedávno ohradila řada odborníků, kteří Šépkův návrh podpořili. Soutěž by měla být připravena do začátku dubna.

V Muzeu umění byl od poloviny února hospodářský audit. Za ředitele Michala Soukupa se už v únoru postavily čtyři desítky zaměstnanců muzea, které zneklidnily dosud nepodložené informace o možném Soukupově odvolání. Petici podepsalo 38 signatářů, mezi nimi kurátoři muzea, produkční, lektoři či techničtí pracovníci. Jde o necelou polovinu všech zaměstnanců.

Ředitel Muzea umění Michal Soukup dnes novinářům řekl, že se Staňkem o SEFO jednal pouze loni v září. "Jednoznačně deklaroval, že má v úmyslu architektonickou soutěž uspořádat. Žádný dialog jsme ale o tom nevedli," uvedl Soukup. Podle něho od Staňka pouze dostal za úkol vypsat soutěž. Soukup podotkl, že do stavby SEFO bude investováno 600 milionů. Staněk si nyní podle Soukupa připravuje důvody pro jeho odvolání. "Naše indicie jsou, a směřují k tomu audity a další kontroly, aby tuto instituci (Muzeum umění) ovládl jiný ředitel, který bude nějakým způsobem moci rozhodovat o těchto finančních prostředcích," míní.

Podle vedení Muzea umění už nejde o zvolenou podobu SEFO a ani o to, zda na projekt bude, či nebude vypsána architektonická soutěž. "Problém je závažnější. Jde o existenci instituce, která si před téměř 30 lety vydobyla samostatnost a v průběhu let se zařadila svou prací a významem k mezinárodně uznávaným institucím," stojí v dopise.