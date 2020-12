Zámek ve Slavkově u Brna nabízí rodinám vánoční pátrací hru

Rodiny s dětmi procházely 27. prosince 2020 zámecký park ve Slavkově na Vyškovsku, kde pro ně je připravena vánoční hra. Při pátrání děti získávají na 13 stanovištích heslo. Za něj pak dostanou v informačním centru sladkou odměnu. Cílem je nabídnout rodinám s dětmi vyžití v přírodě, obzvlášť v době platných opatření kvůli pandemii koronaviru, kdy jsou zavřená volnočasová centra, ale činnost mají omezenou i sportovní kluby. Hru slavkovský zámek nabízí až do 4. ledna.

Brno - Slavkovský zámek nabízí až do 4. ledna vánoční pátrací hru, při které děti získávají na 13 stanovištích heslo. Za něj pak dostanou v informačním centru sladkou odměnu. ČTK to za zámek řekla Eva Kellnerová. Podle ní mají hry v parku popularitu. Cílem je nabídnout rodinám s dětmi vyžití v přírodě, obzvlášť v době platných opatření kvůli pandemii koronaviru, kdy jsou zavřená volnočasová centra, ale činnost mají omezenou i sportovní kluby.

Vánoční pátrací hra nese název Hvězdička Janička. "Na 13 stanovištích si děti mohou zopakovat vánoční zvyky zábavnou formou. Na každém stanovišti si zapíšou nebo vyfotí písmenko, a když poskládají dohromady všech 13 písmen, získají odpověď na otázku v úvodní básničce, kdo pomůže Hvězdičce Janičce zpět na oblohu," uvedla Kellnerová.

Hra je dostupná denně podle otevírací doby zámeckého parku, který je přístupný od 9:00 do 17:00. Stabilně je v parku také hra s antickými sochami. "Hry instalujeme do parku od září, kdy začala pomalu hrozit další karanténa. Chtěli jsme rodinám s dětmi nabídnout alespoň nějaké vyžití v přírodě," řekla Kellnerová. Stezky mají podle ní pokaždé jiné téma. "Někdy jsou to večerníčky, jindy stromoví skřítci, poznávání stromů, souhvězdí, hledání malovaných kamínků a podobně," vyjmenovala Kellnerová. Podle ní se popularitě těšila Mikulášská stezka, na které se děti potkaly s Mikulášem, čerty a anděly. Od září hry ve slavkovském parku navštívilo zhruba 4000 lidí.