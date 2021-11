Zámek v Holešově opět vystaví betlémy, stejně jako loni za sklem arkád

Holešov (Kroměřížsko) - Zámek v Holešově na Kroměřížsku otevře v sobotu tradiční výstavu betlémů. Zatímco dříve si ji návštěvníci chodili prohlédnout do saly terreny, tentokrát lidé uvidí betlémy přes sklo v arkádách na zámeckém nádvoří. Stejně tomu bylo v souvislosti s pandemií koronaviru loni. ČTK to dnes sdělila mluvčí pořádajícího Městského kulturního střediska (MKS) v Holešově Dana Podhajská.

Výstava představí tvorbu moravských řezbářů. "Už během roku jsme věděli, že tradiční výstavu betlémů uděláme opět za skly zámeckých arkád. Tento střih vzešel loni vlastně z nouze, ale velmi se oplatil. Dostali jsme výstavu blíže k lidem a udělali jsme jim radost. Ohlasy byly opravdu krásné. Takže i letos, kdy je situace kolem covidu stejně vypjatá jako před rokem, snad lidem opět nabídneme krásný adventní a vánoční program," řekl ředitel MKS Karel Adamík.

Za skly arkád letos pořadatelé vystaví pouze řezbované práce autorů z jižní a východní Moravy. Betlémy si zapůjčili od aktivních řezbářů a sběratelů z Kyjova na Hodonínsku, Valašských Klobouk na Zlínsku, Velkých Karlovic a Francovy Lhoty na Vsetínsku, Žeranovic na Kroměřížsku a Holešova. "Opět se zapojila také tovačovská řezbářská škola a tři modely zapůjčilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně," uvedla Podhajská.

Lidé uvidí práce valašského řezbáře Josefa Heji (1902 – 1985) a také dvou současníků, Zdeňka Matyáše z Valašských Klobouk a Jana Cvešpera ze Slavičína. "Jednotlivá díla jsou přitom velmi různorodá. V galerii za sklem si veřejnost prohlédne betlémy vyřezané a rozložené tradičně na jednotlivé figurky, betlémy skříňové, reliéfy a basreliéfy a betlémy vyřezané do kmene," doplnila Podhajská.

Autorkou aranžmá, které je letos stylizované do tradičních teplých barev českých Vánoc, tedy červené, zelené a zlaté, je Lenka Jagošová. Výstava bude volně přístupná každý den kromě 24. prosince, a to od 9:00 do 19:00. Potrvá do 7. ledna příštího roku.