Zámek v Bystrém by měl sloužit turistice a kultuře

Bystré (Svitavsko) - Na zámku v Bystrém by po odstěhování všech klientů sociálního zařízení mohli bydlet turisté. Pardubický kraj chce pro památkový objekt najít nové využití v cestovním ruchu. Podobný názor mají i zástupci měst Bystré a Polička. Domov na zámku Bystré se stará o lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Pardubický kraj areály bývalých ústavů sociální péče postupně opouští. Pro jejich obyvatele pořídil domky nebo byty, původní objekty se vyprazdňují.

Podle hejtmanství je v oblasti mezi Poličkou a hranicemi kraje výrazný nedostatek ubytovacích kapacit. "Proto se tu nabízí možnost ubytování, ale také stravování, a to s ne příliš vysokými vstupními náklady, protože tu je veškeré zařízení včetně kuchyně," uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj). Současná prádelna bude dál sloužit původnímu sociálnímu zařízení, ale bude možné ji využít i komerčně.

Kromě toho by na zámku mohla být galerie obrazů rodu Hohenemsů, které jsou nyní v depozitáři v Poličce. Nabízí se také expozice spojená se jménem režiséra Vojtěcha Jasného. Ten v Bystrém natočil své dva známé filmy Všichni dobří rodáci a Návrat ztraceného ráje a roky tady žil.

Dalším návrhem jsou dílny tvůrců lidových řemesel, kteří by tu mohli pořádat workshopy pro školní mládež i pro veřejnost.

Pro Bystré i okolní obce by se měl zámek stát střediskem společenského života a kultury. Uvnitř i v parku by se mohly konat svatby, vzniknout by mohl společenský sál. Pardubický kraj zatím dojednal s vedením města, že v uvolněné části zámku po dobu rekonstrukce zdejší polikliniky budou do roku 2021 ordinovat místní lékaři.