Zámek Linhartovy zahájil návštěvnickou sezonu s hračkami i modely

Město Albrechtice (Bruntálsko) - Zámek Linhartovy ve Městě Albrechticích na Bruntálsku dnes zahájil návštěvnickou sezonu. V památce, v níž se expozice každoročně mění, letos mohou lidé vidět výstavy hraček nebo papírových modelů hradů. Zámek se připravuje na rekonstrukci za 30 milionů korun z česko-polského programu Slezsko bez hranic - Hrady a zámky. Jeho provoz je tak v letošní sezoně omezený a k prohlídkám je zpřístupněné jen přízemí. ČTK to řekl kastelán zámku Jaroslav Hrubý.

Opravovat se má prakticky celá horní část zámku, která je proto vyklizena. Než oprava začne, Hrubý alespoň do chodby v prvním patře nainstaloval některé z množství obřích papírových soch, které vznikly během 15 let, kdy je zámek zpřístupněn veřejnosti.

"Nahoře máme pro děti papírové překvapení. Chodba v prvním patře je plná papírových věcí, klaunů, večerníčkových postaviček," řekl Hrubý.

Místnosti dole zaplnily tradičně různorodé expozice. "Dole máme hračky manželů Břicháčkových, kdy nejenom děti se potěší, ale i dospělí, už to máme vyzkoušené. Už pátým rokem nám půjčuje Petr Kocourek z Krnova modely aut, ale každý rok jiné. Letos je to nazváno Svět formule 1, takže tam třeba máme pět nebo šest vitrín jenom Ferrari, s kterými jezdil Michael Schumacher," popsal kastelán.

V další části jsou papírové modely hradů a zámků nebo obrazy a fotografie polských autorů. Také letos lidé na linhartovském zámku uvidí keramiku Jana Kutálka, což je jediná stálá expozice, letos ovšem obohacená o další figury plivníků či vodníků.

Původně renesanční zámek Linhartovy ze 16. století byl kolem roku 1700 modernizován v barokním slohu. V roce 1945 vyhořel. Později tam byl sklad zdravotnického materiálu, takže zámek prodělal velké úpravy. Chátrající památku, která stojí těsně vedle hranice s Polskem, získalo v roce 2001 do svého majetku Město Albrechtice a od té doby ji postupně opravuje. Veřejnosti se zámek poprvé otevřel v roce 2005.

Hrubý, který je od počátku kastelánem, řekl, že před 15 lety netušil, jak se zámek rozvine. "První rok jsme měli zprovozněno jenom první patro a vůbec mě nenapadlo, že se to rozjede do takových rozměrů obrovských, že tady jsou tisíce a tisíce návštěvníků, v podstatě skoro 20.000 lidí projde ročně zámkem," řekl kastelán.

Zdůraznil, že má hlavně štěstí na dobré lidi, jak ve svém týmu a okolí, tak třeba těch, kteří zámku zdarma půjčují své sbírky. "I pro ně je to taková jakoby odměna, protože když to mají doma ve skříních, tak to vidí jenom oni, a tady to vidí 20.000 lidí," řekl Hrubý.

Postupně na zámku zpřístupnili 25 místností, byť letos je kvůli chystaným opravám jejich počet omezený. "Je to i díky tomu, že mám úžasný tým, a obrovská výhoda je v tom, když si obyčejní občané vezmou památku za svou tak jako Linhartovy. Třeba noční prohlídka - loni jsme měli 10.500 svíček na zámku, 40 lidí to hodinu zapaluje," řekl kastelán.

Zámek bude v červnu otevřený v soboty a neděle od 10:00 do 16:00 hodin. O prázdninách se k otvíracím dnům ve stejném čase přidá i pátek. Jednotné vstupné stojí 20 korun.