Zámek Červená Lhota je znovu na vodě, zatím bez lodiček

Červená Lhota (Jindřichohradecko) - Památkáři napouštějí rybník kolem renesančního zámku Červená Lhota, který dlouho odbahňovali. lidé v lodičkách zatím jezdit nemohou, hladina ještě musí stoupnout o 140 centimetrů. Při odbahnění památkáři zjistili, že je poškozená hráz, bude nutné ji opravit. Rybník na podzim znovu vypustí. Náklady zatím byly 20 milionů korun. ČTK to dnes řekl kastelán Tomáš Horyna. Zámek známý z pohádky Zlatovláska loni navštívilo asi 80.000 lidí.

Odbahňování začalo loni na podzim. Ukázalo se, že při odbahnění na v 80. letech, kdy se 3,5hektarový rybník čistil naposledy, v něm zůstala třetina usazenin. Památkáři teď odtěžili 36.000 metrů krychlových bahna a usazenin. "Při posledním odbahnění se to rozhrnovalo buldozery na hromady, pak nakládalo a odváželo, čili zhruba metr se toho velice pevně do toho dna udusalo," řekl kastelán.

Rybník se napouští od konce června. Loďky nelze půjčovat i kvůli bezpečnosti, protože molo je vysoké, do pramic se z něj nedá nastoupit. Napustit chybí na výšku 140 centimetrů. "Čím jsme výš, tím je rozliv větší a tím to na výšku méně stoupá. A povinný průtok, který teď vypouštíme, se skoro rovná přítoku," řekl Horyna. U stavidel je rybník hluboký pět metrů.

Památkáři chtějí v druhé části prací opravit opěrné zdi u zámku a také postavit nové molo u půjčovny lodiček. Hladina rybníku kolísá, kvůli blízké hydroelektrárně i suchu posledních let. Po odbagrování je celý rybník splavný, někteří návštěvníci se v něm koupají.

Nová je výpust, lávka u stavidel, opravená stavidla i spodní propust. Památkáři obnovili i klenutý malý most u půjčovny lodiček, protože původní se v 80. letech zřítil, nahradila ho betonová trubka. Teď je kamenný. Vznikla i lávka pro pěší v ústí rybníka, inspirovaná historickými můstky ze zámeckých parků z 19. století. "Celá část ústí se proměnila, je to prostor, který jsme neznali, byla to jedna velká džungle, samé nálety, bahno, vyloženě nevábný prostor. Teď je atraktivní," řekl Horyna.

Buď od letošního podzimu do jara 2020, nebo o rok později bude nutné opravit hráz, která netěsní. Vyhnily kořeny stromů a vznikly díry, jimiž hráz protéká. Problém je i to, že u stavidel je místo dřevěného můstku železobetonová konstrukce. "Stojí na sbíraném zdivu výpustního zařízení, a to nejsou pilíře mostu. Je v havarijním stavu, popraskaná, spárami protéká voda. Ty zdi nesou cosi, co nikdy neměly, a proto je potřeba přistoupit ke stavbě jiného mostu a hlavně vytvořit jeho pilíře," řekl Horyna.

Rybník teď dosáhl původní hladiny. Vyšší je od roku 1908, kdy František Křižík stavěl hydroelektrárnu a na turbínu potřeboval větší spád.

Zámek je známý z filmů jako Svatby pana Voka, O štěstí a kráse nebo Pan Tau. Nejvíc ho proslavila pohádka Zlatovláska (1973) s Jorgou Kotrbovou. Loni zámek navštívilo 80.000 lidí, meziročně o 1000 méně.