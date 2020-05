Zámek Č. Krumlov má již na léto stovky objednávek

Český Krumlov - Hrad a zámek Český Krumlov dnes otevřel po koronavirové pandemii všechny prohlídkové trasy i barokní divadlo. Na prohlídky může nejvýš 20 lidí včetně průvodce. Zavřeným areálem prošlo v neděli podle kamerových záznamů 2400 lidí, zámek již má stovky objednávek na léto včetně cestovních kanceláří z Itálie. Základní vstupné je stejné jako loni, 210 korun. Vedení zámku, kam jindy jezdí tisíce Asiatů, věří, že Čechy do města přiláká řada malých akcí, o letních víkendech otevře zahradní muzeum. ČTK to řekl českokrumlovský kastelán Pavel Slavko.

Zámek loni od ledna do října přilákal 367.102 lidí, nejvíc ze všech jihočeských památek. Kvůli koronavirové pandemii, kdy měl zavřeno, přišel o 75.000 návštěvníků, na tržbách o 13 až 15 milionů korun. Vstupné ale památkáři nezdražili. Krumlov nabízí osm slev pro děti, studenty, rodiny i seniory. Památkářům už chodí objednávky skupin i jednotlivců.

"Skupiny se už rezervují v poměrně větším objemu, v desítkách až stovkách. Trošku mě překvapilo, že jsme dostali do mailu informace od italských cestovních kanceláří, kdy si mohou začít objednávat skupiny. Objednává se i Rakousko, Německo. Jsem docela velký optimista, v neděli zaznamenala sčítací kamera 2400 průchodů (areálem), v sobotu 1800, v pondělí 600, a to pršelo a kdo by chodil na zámek v pondělí?" řekl Slavko.

Dnes do 10:00 přišlo asi 20 platících návštěvníků, řekla ČTK pokladní. Byl mezi nimi i první pondělní návštěvník Hluboké, policista Tomáš se ženou. V pokladně návštěvníci dostanou dezinfekci na ruce, mohou si tam koupit i roušku. Letošní trend se podle Slavka ukáže v červnu, jestli pokles zájmu bude setrvalý nebo místo Asiatů přijede dost Evropanů.

Město se zámkem připravuje na léto řadu akcí. Největší potenciál vidí Slavko v odhalování věcí běžně zavřených. "O víkendech zpřístupníme sklepy, krovy, plášťovou chodbu, zahradní muzeum, otevře se kovárna, altán Paraplíčko, výhledový bod na Český Krumlov. Spojujeme určité úseky tras dohromady, kvůli pestřejší nabídce a neměníme cenu," řekl kastelán.

Průvodce nabírá zámek postupně podle toho, jak roste návštěvnost. Teď jich nastoupilo šest a dispečer, v červenci jich bude až 16, k tomu čtyři kustodi a externí průvodci na jednorázově otevřené expozice. Na září se chystá Festival barokních umění. "Celá lokalita se snaží předvést Krumlov v dobrém světle. Nabídnout netradiční akce, to, co bude pro návštěvníky milé, přívětivé a lákavé," řekl Slavko.

Krumlovští památkáři zároveň restaurují první patro bývalé Mincovny na druhém nádvoří, kde vznikne galerie. Hotová by měla být za rok a půl. "Tady bychom chtěli ukázat mnohé z našeho depozitáře jako mince, zbraně nebo obrazy - stále máme devadesát pět procent předmětů schovaných v depozitáři," uvedl Slavko. V Mincovně budou obnovené prkenné a kazetové podlahy, kachlová kamna i původní zelené okenice.