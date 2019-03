Brno - Žalobci navrhují vazbu pěti aktérů kauzy údajné korupce kolem zakázek na radnici Brna-středu ze všech tří možných důvodů - je to obava z útěku, ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti. Novinářům to dnes před začátkem neveřejných vazebních zasedání řekl státní zástupce Radek Mezlík. Policie dnes kolem 6:30 ukončila zásah na radnici Brno-střed, který začal ve čtvrtek ráno.

"Podle mého názoru je dána obava, že uprchnou nebo se budou se vyhýbat trestnímu stíhání nebo že budou mařit vyšetřování tím, že budou ovlivňovat svědky. Třetím důvodem je, že by mohli pokračovat v té činnosti, která je jim kladena za vinu," řekl novinářům Mezlík.

Jména pěti lidí, pro které státní zastupitelství navrhuje vazbu, nechtěl Mezlík komentovat. Podle některých médií je mezi zadrženými radní Brna-středu Jiří Švachula (ANO), který má na starosti investice. Návrh na vazbu se podle dnešních Lidových novin dále týká ještě tří podnikatelů a vedoucího investičního odboru Brna-středu Petra Liškutina. Jména ale oficiálně zatím nikdo nepotvrdil.

O vazbě bude dnes rozhodovat soudce Městského soudu v Brně za účasti dozorového státního zástupce v policejní budově v Příční ulici. Soudce Libor Hanuš novinářům řekl, že rozhodování potrvá do večera.

Policisté ve čtvrtek a pátek zasahovali na různých místech v Česku. V noci na pátek policie obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Návrh na vazbu se týká pěti z nich. Vazbu žalobci nepožadovali například u jednoho z mužů, který usiluje o status spolupracujícího obviněného.

Druhá větev případu podle dostupných informací souvisí s děním kolem mýtného tendru včetně schůzek mezi zástupci firmy Kapsch, místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem a předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Pojítkem obou větví by mohl být právě Švachula, který není jen řadovým komunálním politikem, ale také sponzorem ANO a členem dozorčí rady státního podniku ČD Cargo.

Faltýnek v pátek připustil, že jednal se zástupci společnosti Kapsch a scházel se i se zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Uvedl, že jeho cílem bylo vypsání tendru, aby Česká republika nemusela řešit co dál s mýtem. Dnešní Právo uvedlo, že proti Faltýnkovi svědčí policejní odposlechy. Deník napsal, že policie má nahrávky z jeho schůzek s šéfem Kapsche Karlem Feixem i s Rafajem. "Faltýnek řekl předsedovi ÚOHS Rafajovi mj., že je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch," shrnují detektivové podle Práva obsah jejich rozhovoru.