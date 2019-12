Žalobce Zeman obnovil stíhání Babiše v kauze Čapí hnízdo

Brno - Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a Jany Mayerové ze společnosti Farma Čapí hnízdo. Podle něj bylo nezákonné a předčasné. Stíhání premiéra a Mayerové v případu údajného dotačního podvodu tedy pokračuje a vyšetřování se vrací do Prahy k dozorovému státnímu zástupci. Stíhání Babišových rodinných příslušníků naopak definitivně končí. Zeman to uvedl na tiskové konferenci. Premiér vinu dlouhodobě odmítá.

"Nebyl objasněn skutkový stav v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí a došlo k opomenutí odůvodnění některých podstatných otázek v oblasti skutkového i právního hodnocení věci," zdůvodnil Zeman své rozhodnutí o částečném zrušení usnesení. Pro dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha je Zemanův právní názor závazný.

"V současné době není důkazní situace na to, aby mohla být věc obžalována, nebo zastavena," uvedl Zeman. Zároveň ale zdůraznil, že nepředjímá, jaký má být výsledek vyšetřování, a že u obviněného Babiše i Mayerové je nutné ctít presumpci neviny. Šaroch nemá k novému rozhodnutí ve věci žádnou lhůtu.

Nejvyšší státní zástupce uvedl, že přezkumem Šarochova rozhodnutí odhalil nedostatky ve skutkové rovině i v rovině právního hodnocení. Zmínil mimo jiné nesprávné hodnocení důkazů a neúplné vyhodnocení evropské legislativy. Kriticky se vyjádřil i k činnosti regionální rady, která dotace Čapímu hnízdu poskytla. Podle něj bylo hodnocení projektu zejména v úvodní fázi naprosto formální a rada nepřezkoumala majetkovou strukturu žadatele.

Zeman měl na přezkum 60 svazků vyšetřovacího spisu a pěti svazků spisu dozorového celkem tři měsíce času. "Samotný spis jsem řešil tři týdny, celkem intenzivněji," popsal na tiskové konferenci, kterou provázel značný zájem novinářů. Na místě jich byly asi dvě desítky a televizní štáby rozmístily své kamery už zhruba tři čtvrtě hodiny předem.

Definitivní zastavení stíhání se týká Babišovy manželky Moniky, dcery Adriany Bobekové, švagra Martina Herodese a bývalého člena společnosti Farma Čapí hnízdo Josefa Nenadála. Zeman řekl, že se u nich nepodařilo prokázat subjektivní stránku trestné činnosti. Zvlášť stíhá policie ještě Babišova syna Andreje.

Podstatou případu je to, že společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Babiš čelil stíhání z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie od října 2017. Letos v dubnu ho policisté navrhli obžalovat, pražské městské státní zastupitelství však stíhání v polovině září pravomocně zastavilo. Jeho šéf Martin Erazím tehdy sdělil, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku.

Prezident Miloš Zeman už dříve uvedl, že kdyby bylo stíhání obnoveno, rozhodne o tzv. abolici. V jejím důsledku by bylo další Babišovo stíhání nepřípustné. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček dnes na twitteru uvedl, že prezident se k rozhodnutí nejvyššího státního zástupce vyjádří ve čtvrtečním pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. Šéf žalobců na novinářský dotaz řekl, že možnou abolici při svém aktuálním rozhodování nevzal v potaz. Premiér opakovaně tvrdil, že by abolici nepřijal. Abolice vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.